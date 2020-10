"La vacuna del coronavirus, al menos en los niños, creo que ya está aquí y es la de mi estudio"

Esa nueva vacuna para todos aún no lo va cerca. “Quizás pueda estar a mitad del año que viene. Hay que pensar que el covid no es un virus muy letal, su letalidad según diversos estudios es de un 0,1% aproximadamente. Si fuera más letal, como por ejemplo la rabia, habría que acortar plazos sí o sí. No siendo de este modo, conviene seguir regulando controles, ensayos... Si se corre mucho podría llegar una vacuna antes, ¿pero quién se la pondría?”.