La vida según Schulz

Hace ya algunos años, en 2010, se publicó el libro My Life with Charlie Brown, un autorretrato en prosa que reunía los escritos de Charles M. Schulz, el icónico creador de ‘Peanuts’ y progenitor del perro más célebre de las tiras cómicas: Snoopy. En la obra, se recopilaban los textos que el historietista llevó a cabo en torno al ejercicio del dibujante, esa tarea a la que entregó toda su vida y a aquellos personajes que, siendo engendrados por su propia inventiva, perduraron como emblema de la cultura popular.

Ya de pequeño, Schulz poseía una personalidad disciplinada y siempre tendente a la introspección. Llegó a apuntar que, mientras sostenía una conversación con alguien, se encontraba a sí mismo dibujando a su interlocutor con la mirada. Y es que pensaba Schulz que un historietista debía ser, ante todo, una persona observadora; pero no alguien que solo observa las rarezas de la sociedad, sino las pequeñas cosas que le rodean. Así lo hizo y sus ‘Peanuts’ se convirtieron en emblemas de lo humano. Esas ‘pequeñeces’, que nada tenían que ver con la cinta de Juan de Orduña, entregaron altas dosis de reflexividad a un mundo que se transformaba avivadamente.

Sus personajes, al igual que la legendaria Mafalda de Quino, no eran niños sin más; sus palabras contenían la inquietud de quien se enfrenta a la vida con las escasas herramientas que otorga la infancia. Charlie Brown era lánguido y tímido, un héroe terrenal. Un antihéroe, si me apuran. Y Snoopy no era un perro, o no solamente, sino un compañero, un amigo, un filósofo cuyas enseñanzas fueron siempre más allá del mero ladrido. A pesar de que no hablara, todos escuchaban a Snoopy.

La obra de Schulz no adolecía del catastrofismo de Nietzsche, ni del desgarro existencialista posterior y, aunque su concepto plástico tampoco remitía al de la obra de Dreyer o a la de Bergman, sus personajes manifestaban la misma realidad crítica que la de otros autores más intelectuales. Eso sí, él la hizo inteligible para un público menos metafísico, pero igualmente necesitado de verdad.