La viróloga Margarita del Val deja en 'shock' a Ana Rosa Quintana: le dice lo que ninguno queríamos oír

La viróloga Margarita del Val, una de las científicas más prestigiosas del CSIC, ha rebajado (y de qué forma) las expectativas puestas en las primeras vacunas, las desarrolladas por Moderna y Pfizer.

En una entrevista en El Programa de Ana Rosa, la experta ha dejado con una cara de asombro absoluto a la presentadora, que había asegurado: “Por lo menos vemos la luz”. La réplica del Val ha sido demoledora: “Yo todavía no veo nada de luz”.

La viróloga sí ha admitido que “se ha avanzado un poquito”, “se ha subido un escalón en una escalera bastante larga”, pero ha subrayado que esas vacunas solamente protegen de los casos leves y moderados. “Esto no es un producto que necesitemos para nada. Esto no es un producto que necesite ninguna persona para arreglarle la vida ni ninguna población ni ningún país para arreglarle nada. Esto es un pequeño paso”, ha insistido.

Del Val ha reiterado que las primeras vacunas no garantizan, de momento, que vayan a proteger de “lo que nos interesa de verdad”, que son los síntomas graves y la muerte.

“Yo no estoy nada entusiasmada. Al contrario. Estoy un poco molesta porque estas precisiones no se han hecho”, ha lamentado antes de añadir: “Siento ser tan pesimista, pero llevo toda mi vida en vacunas y a mí esto no me convence para nada”.

En cambio, la científica ha afirmado que no tiene dudas de que “la seguridad la van a tener” porque “los efectos secundarios de las vacunas surgen en las primeras seis semanas después de la vacunación”.

“Luego cuando se vacunen a diez millones de casos podrán saber si hay un efecto adverso en diez millones”, ha apuntado. Además, ha explicado que “se vacuna a muchísimos para que los pocos que acaben pillando el virus vayan dando la información”.

“A lo largo de los meses de invierno empezará a haber casos de la enfermedad grave para ver si protege de enfermedad grave, que es lo que necesitamos. Estos números son fantásticos, pero van a cambiar”, ha anticipado.