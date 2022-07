Las imágenes más impactantes que están dejando los incendios en las últimas horas

Cáceres

La Consellería do Medio Rural acaba de solicitar la declaración de situación dos, de riesgo para núcleos poblados, en otros dos incendios en Folgoso do Courel (Lugo) y Carballeda de Valdeorras (Ourense), por lo que ya son cinco en esta situación.



Dos fuegos en Folgoso do Courel (Lugo) estaban ya en situación de riesgo para núcleos poblados, ambos activos: el primero empezó en la madrugada del viernes en la parroquia de Seceda y ha crecido hasta las 1.100 hectáreas, donde también trabaja la Unidad Militar de Emergencias, mientras que el segundo, activo desde el jueves en la parroquia de Vilamor, alcanza las 300 hectáreas.



Un tercer incendio en Folgoso do Courel, de nuevo en la parroquia de Vilamor, se mantiene activo tras arrasar 500 hectáreas y acaba de ver la activación de la situación dos.



Carballeda de Valdeorras (Ourense) también acaba de activar la situación de riesgo para núcleos poblados en el incendio estabilizado desde las 0:40 horas de esta madrugada el fuego que empezó el jueves, en la parroquia de Riodolas, con 1.100 hectáreas afectadas hasta el momento.