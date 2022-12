Le dan la palabra a Antón Losada en la SER y lo que dice de Feijóo provoca una sonora carcajada

Quien no estaba allí era el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo . Cuca Gamarra, secretaria general del PP, que lideró la concentración, dijo que se ausentaba por motivos de agenda. Pero el propio Feijóo afirmó que lo hizo porque él es senador y no diputado y que si se hiciera ante el Senado, se sumaría.

Losada cree que el problema de Feijóo es que “no está haciendo lo que dijo que iba a hacer”. “Cuando se hizo cargo del liderazgo en Madrid y nos dejó en Galicia tristes y abandonados a nuestra suerte, dijo que no se iba a dejar arrastrar por el discurso de Vox, que iba a hacer una política propositiva, que iba a hacer acuerdos cuando fueran buenos para el interés general, que no le importaba negociar con este Gobierno, que no se iba a dejar enredar por estas polémicas que se generan en el entorno mediático. Está haciendo exactamente todo lo contrario. Todos los errores que nos dijo que no iba a cometer, los está cometiendo. ¿Por qué? Porque no puede y porque es muy difícil liderar un partido como el PP”.