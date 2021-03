Lesbianes de cine, beneïdes sien

Paprika Films Una imagen de la película 'Entre nosotras'.

És curiosa la tendència a traduir el títol de pel.lícules que narren amors de gaies dones —sobre lesbianes, vaja— com Entre nosotras. Així van traduir la magnífica i refrescant Coup de foudre (França, 1982) de l’estupenda directora Diane Kurys. Ara hi han traduït Deux (França, 2019) de Filippo Meneghetti. Traducció que les presenta com si visquessin al marge i apartades de la resta del món, recloses en un món propi i limitat; potser per això no tradueixen com Entre nosotros films d’homosexuals masculins. Si Coup de foudre estava protagonitzada per dues actrius fora de mida, Miou-Miou i Isabelle Huppert, Deux la salven les esplèndides Barbara Sukowa i Martine Chevallier en unes actuacions memorables.

Perquè Deux és una pel.lícula tòpica. En primer lloc —com és habitual quan l’amor entre dones no té com a objectiu escalfar la líbido masculina—, presenta l’amor entre dones a partir sobretot de la tendresa (per cert, que mai no falti), postul.la un amor exempt, o gairebé, de sexualitat. Si això passa fins i tot a films que no parlen de velles sinó de dones madures com el fallit Los chicos están bien (EUA, 2010) de Lisa Chodolenko —directora, d’altra banda, de la meravellosa High Art (EUA, 1998)—, perquè a Los chicos están bien (els “chicos” són una noia i un noi) les protagonistes, unes altres actrius d’upa, Annette Bening i Julianne Moore no fan l’amor ni un sol cop. No ha d’estranyar, doncs, que la sexualitat no comparegui en una pel.lícula protagonitzada per dues velles; Chevallier és del 1949 i Sukowa del 1950. Si ja és difícil en general abordar la sexualitat femenina quan no fa de mirall per a la masculina, pensar que la sexualitat femenina va bastant més enllà del 70—dos anys és propi només de ments ben obertes —i de lesbianes—. En segon lloc, era i és, en algunes obres encaram un altre tòpic en la literatura, en el cine, castigar durament les dones que se surten dels papers prescrits pel patriarcat; en especial les que desafien l’heterosexualitat. Segles de tradició masculina ho fonamenten. Per tant, fins no fa gaire eren escasses les novel.les, els films de lesbianes que simplement acabaven bé. Les dues de Deux, cadascuna a la seva manera, són castigades amb el sever vessament cerebral d’una d’elles.

