Lo que ocurre en esta 'kiss cam' causa furor en Twitter: hay que verlo hasta el final

La cámara fue grabando a parejas pero al enfocar a la segunda había un problema: no lo eran. Una chica y un chico estaban separados por un asiento pero aún así la kiss cam les enfocó. Mientras la reacción de la chica fue negativa, haciendo gestos de no querer dar el beso, el chico se lo tomó a broma. Finalmente, y tras unos segundos pensándolo, ambos se pusieron de acuerdo y se acabaron dando un beso de lo más apasionado.

La cámara siguió enfocando a otras parejas, todas ellas dándose besos, hasta que volvió a enfocar al lugar de chico y la chica, no pareja, antes mencionada. La kiss cam se iba a ellos porque en ese momento llegó el novio de la chica, que se sentó en el asiento que estaba vacío anteriormente (entre la chica y el chico) y abrazó a la mujer.

El resto de la gente en el pabellón comenzó a reírse y los protagonistas no sabían que hacer, mientras el novio, recién llegado, no entendía nada. Para más inri, en la cámara se puso un mensaje de “enhorabuena tú eres el ganador” a esta persona que hacía gestos de no comprender ese mensaje.