Los 18 momentazos de 'Supervivientes 2019'

“Gracias es la única palabra que se me ocurre. A la gente que trabajamos en televisión nos agradecéis cada día, ahora yo os tengo que devolver las gracias. No me he sentido en ningún momento solo. Gracias de corazón. Jamás lo olvidaré”, dijo muy emocionado el presentador, antes de entrar al plató para dar comienzo al programa.

Los saltos del helicóptero de los concursantes siempre llaman la atención y el salto de Isabel Pantoja no iba a ser menos. Era uno de los momentos más esperados por todos y no defraudó. Ese minuto consiguió un brutal 46,7% de share con 4.796.000 espectadores, anotando además el mejor estreno de la historia del reality con un 36,5% y 4.164.000 espectadores.

Las broncas no cesaron y tras no aguantar más, tanto Isabel Pantoja como Azúcar Moreno amagaron con abandonar el programa porque no soportaban a su compañero. Finalmente, las tres artistas decidieron continuar con algunas condiciones, e incluso consiguieron que el programa “castigara” a Lozano mandándolo al palafito .

No podemos olvidarnos en este respaso de momentazos de la ruptura de Violeta con su novio Julen durante Conexión Honduras, después de haber sentido algo más por Fabio.

“No se puede estar enamorado de dos personas a la vez, no se puede. En Fabio he visto muchas cosas que no he visto antes en otro hombre. No sé explicarlo. Seguir negando lo evidente es ser mentirosa y cobarde, y yo no lo soy. Pero me gustaría hablar antes con otra persona”, le dijo Violeta a Jordi González después de que este le preguntara si era posible querer a dos personas a la vez.

Tras ello, Julen tomó la palabra para hablar con su novia: “No te voy a permitir que seas injusta conmigo. Me he tenido que comer un montón de cosas para estar contigo. Tú fuiste la primera que me hablaste de este chico y de que no pasaba nada con él. Sabíamos que iba este chico. A diferencia de ti, yo sí te he echado de menos. Estoy solo en mi puta casa, llorando todos los días. Solo tengo ganas de estar contigo y así me lo pagas”, le dijo el extronista.

“Ojalá hubiera sabido que ibas a hablar mal de mí con un chico desde el primer día. Me he estado dejando la cara por ti y tú te has enamorado de un tío que lo único que quiere es aprovecharse de ti”, añadió Julen, desatando la ira de Violeta.

Tras romper con Julen, Violeta no dudó en declararse al argentino afirmando que había vuelto por él y que todo lo estaba haciendo por él. Comenzó así una relación de idas y venidas entre ellos.

9. Dakota no se achanta con Jorge Javier Vázquez