Lidl enfada a los agricultores con su última campaña: "Es indignante. No se pueden mofar de eso"

“Cada año cierran miles de granjas y explotaciones. Y no es por falta de demanda, sino por falta de rentabilidad. Los padres se jubilan y a los hijos no les resulta rentable. No hay relevo generacional y cierran”, explica.

La Unión de Pequeños Agricultores no es la única organización consciente de esta problemática. El sector olivarero ha convocado junto con la UPA, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) paros y cortes de carretera este 30 de enero en Jaén para denunciar la insostenible bajada de precios del aceite. “El aceite comenzó a caer desde marzo de 2018 tras una situación de lluvias inusuales y, desde entonces, no ha remontado”, señalan en un comunicado.

Diego Juste apunta a que esta bajada de precios se debe principalmente a que “el 90% del negocio lo controlan cinco grandes marcas de distribución”. “Cada vez son más poderosas, sobre todo frente a los miles de olivareros, que están más dispersos y son más débiles. Tienen pocas herramientas para negociar”, lamenta.

Los agricultores reconocen que si no fuera por las subvenciones de la Política Agracia Común (PAC) de la UE, sus cultivos no serían rentables. “La situación es muy frágil y no nos damos cuenta”, asegura Juste. “A este paso, en unos años no habrá aceite de España, o no habrá leche. No estoy siendo agorero; es que a los agricultores no les sale a cuenta. Ni los consumidores ni la industria deben dar por sentado que habrá estos productos en el futuro”.

“Otras veces la aceituna ha llegado a pagarse al doble, pero este año no hay manera. El olivar de secano es una ruina”, reitera Amador.

La próxima semana, UPA se va a reunir con Autocontrol, que regula la industria publicitaria en España, y con AICA, el organismo del Gobierno que vela por evitar este tipo de abusos en la cadena alimentaria. Juste también confirma que Lidl se ha puesto en contacto con ellos y que UPA se va a reunir con los representantes el supermercado. No obstante, por el momento Lidl no ha respondido a las preguntas de El HuffPost.