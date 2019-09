Los cuatro kurdistanes

Este mayor poder del Gobierno Regional del Kurdistán es probablemente lo que llevó al por entonces presidente Masoud Barzani , a celebrar el referéndum de independencia del 25 de septiembre de 2017 (una semana antes que el de Cataluña). El 92,7% del total de votos realizados fue a favor de la independencia. Resumiendo, lo que sucedió a continuación es que este resultado no fue aceptado ni por el Gobierno central de Irak ni por la comunidad internacional (solo Israel reconoció el resultado del referéndum). Como consecuencia de ello, Barzani replegó velas y dimitió de su cargo. Desde entonces parece que se ha retornado a una situación de “normalidad”. Como curiosidad señalar que el Kurdistán iraquí mantiene sus propias relaciones exteriores y oficinas de representación de diversos países, como España (no hace falta visado para viajar desde España a Erbil, la capital).

Rojava, creada a partir de su constitución de 2015, aunque es un estado o región autónoma de mayoría kurda, formalmente es una entidad multiétnica y plurinacional en la no hay una etnia que predomine sobre otra (ni un sexo sobre otro). Además, no preconiza la independencia respecto del resto de Siria, sino que aspira a mantenerse como una entidad autónoma dentro de ella.

Otro enemigo de la continuidad de Rojava es Donald Trump. El Gobierno turco querría acabar ya con Rojava, pero se ve disuadido de ello porque EEUU y los países occidentales han venido apoyando hasta el presente a esta región. Pero en una de sus peligrosas bravuconadas, en diciembre de 2018 Trump anunció que ISIS ya estaba derrotado y que retiraría las tropas estadounidenses de Siria (de Rojava). Como ha sucedido con tantas otras meteduras de pata y faroles de Trump, este anuncio no se ha convertido en realidad, por ahora. Pero ha generado un gran temor en Rojava. Y no solo se trata de un temor: Erdogán anunció el pasado 4 de agosto que Turquía volvería a intervenir próximamente en el noreste de Siria.

Rojava es una joven democracia promovida por los kurdos, no reconocida oficialmente, y, como se decía anteriormente, extremadamente frágil. El gran problema que tiene de cara a su supervivencia es el vecino turco del norte. El Gobierno turco considera que las milicias YPG e YPJ no son otra cosa que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (el PKK), y esta organización es considerada por dicho Gobierno como peligrosa organización terrorista y enemigo número uno de Turquía. El contacto entre Turquía y Rojava es nulo. Turquía ha construido un muro de 828 km de largo en su frontera con Siria (más largo que cualquiera de los que separan EEUU de México). Un ejemplo de sus consecuencias es la ciudad fronteriza de Qamishli , en la parte occidental de Rojava, cuya mitad norte es la ciudad turca de Nusaybin. Qamishli se encuentra hoy día totalmente incomunicada con Nusaybin como consecuencia del muro.

Los kurdos no existen oficialmente en Turquía. Se les llama “turcos de las montañas”. Como se comentaba al comienzo, desde el nacimiento de la “República de Turquía”, de Atatürk, se lleva a cabo una política de hegemonía absoluta de lo turco, y de total silenciamiento e intento de asimilación de cualquier otra cultura, como la kurda o la armenia. En la actualidad los kurdos de Turquía, unos 20 millones de personas, no tienen ningún reconocimiento político ni cultural. Está prohibido el uso de la lengua kurda en el sistema educativo y, en algunos momentos, se puede hablar de auténtica persecución de la lengua y de la cultura kurdas.

Aun así, parece ser que el idioma kurdo y su cultura están severamente restringidos en el Irán de la Revolución Islámica . Según nos informan, el kurdo no se enseña en las escuelas y su uso oficial es inexistente. En cuanto a reconocimiento político, más allá de la existencia de la provincia del Kurdistán (con capital en Sanandaj ), que abarca una parte relativamente pequeña del territorio histórico kurdo (otras zonas del noroeste de Irán con una importante población kurda son las provincias de Azerbaiyán Occidental, Kermanshah e Ilam), no existen instituciones políticas kurdas. Otro problema adicional es que muchos kurdos son suníes, en un país, Irán, en donde la religión oficial es el chiismo.

La única salida futura al problema (de sentido común y de justicia) es, en lo tocante al Gobierno turco, propiciar un contexto de menos autoritarismo y más democracia en el que se otorgue autonomía política a las regiones del sudeste de Turquía, de mayoría kurda, confiando es que esa autonomía no será el primer paso hacia la independencia; y, por la parte del PKK, renunciar (incondicionalmente) al uso de la violencia como forma de lucha política, y aceptar esa autonomía política (de hecho, en varias ocasiones han declarado que, en la actualidad, su objetivo es alcanzar un “confederalismo democrático”, dentro de Turquía y en cada uno de los otros tres países, y no tanto la independencia). Pero este tipo de convergencia es muy difícil. Por ejemplo, según nos comentaba un amigo kurdo de Batman (Kurdistán turco), la mayoría de la población turca no kurda tiene un sentimiento de rechazo hacia los kurdos, de manera que un gobierno que negociara con el PKK y que facilitara esa autonomía, probablemente perdería las siguientes elecciones.

En un recorrido por el pueblo kurdo no pueden ser olvidados los yazidíes. Los yazidíes son un grupo étnico que mantiene una religión preislámica, el yazidismo . Son kurdos que no experimentaron un proceso de islamización y que conservaron una religión tan antigua como la zoroástrica (con la que está emparentada), si bien el yazidismo tiene un marcado carácter sincrético y está particularmente influida por el islam sufí. Son unas 600.000 personas, y sus principales núcleos de población se encuentran tradicionalmente en la gobernación de Nínive, en Irak; y, dentro de ésta, en los distritos Sinjar y de Shekhan, ambos en la actualidad bajo el control parcial y total, respectivamente, del Kurdistán iraquí. Hay también otros núcleos de población yazidi en el Kurdistán iraquí, como la localidad de Khanke. Los yazidíes son probablemente el grupo de población más marginado y objeto de rechazo de Irak. Hay otras poblaciones más pequeñas en Siria, Turquía, Georgia, Armenia, Alemania y EEUU.

Los yazidíes se hicieron conocidos en el mundo a raíz del Genocidio de Sinjar, que tuvo lugar en agosto de 2014. En el comienzo del verano de 2014, el ISIS avanzaba hacia el norte de Irak, llegando hasta el distrito de Sinjar. La ciudad y el distrito de Sinjar estaban bajo el control de los peshmergas (milicia del Kurdistán Iraquí). Sin embargo, extrañamente, ante el avance de los milicianos de ISIS, el 2 de agosto los aproximadamente 7.000 soldados peshmergas se retiraron del distrito, sin avisar y sin organizar ningún tipo de evacuación de la población civil. Y ahí se inició el desastre. La población yazidi quedó en la más absoluta desprotección frente a unos luchadores fanáticos que veían en frente, no a unos iraquíes más, sino a unos herejes adoradores del diablo (así es como algunos musulmanes ven, erróneamente, a los yazidíes). No hay espacio en este artículo para contar los dramáticos acontecimientos que tuvieron lugar en los días y meses posteriores, pero dejo este enlace para ello. El caso es que tras el genocidio yazidí en Sinjar se inició una gran diáspora, en la que más de 100.000 personas abandonaron su zona de origen. En la actualidad la mayoría de ellos se encuentran en campos de refugiados de la gobernación de Duhok, en el Kurdistán iraquí, en campos como los de Khanke o Versivi, de decenas de miles de refugiados de los que ya no se habla, y que tienen un futuro muy poco despejado. Quedan también varios miles de refugiados yazidíes en Siria (Rojava), Turquía y Grecia. Unos pocos miles han conseguido iniciar una nueva vida en Alemania, Canadá o Australia. ¡Por favor, no nos olvidemos de los refugiados yazidíes y de la suerte de este pueblo!

¿Hace falta un gran Kurdistán independiente?

Como señala Consuelo Núñez, de la Iniciativa Internacional de Madres por la Paz, “la cuestión kurda no se va a resolver con la guerra, solamente se puede resolver en una mesa de negociaciones; los kurdos no están pidiendo un estado, están pidiendo una autonomía y seguir viviendo su cultura”. Efectivamente, hacen falta autonomía política, reconocimiento cultural, fronteras abiertas y multiculturalismo. En cuanto a reconocimiento político, hay que consolidar, apoyar y hacer avanzar a los gobiernos autónomos que ya existen en Irak y Siria (y para ello también hay que contribuir a la estabilización y democratización de estos dos “estados fallidos”). En Irán y Turquía, en estos dos estados fuertes y con gobiernos autoritarios, hay que ir en la dirección (pacífica por ambos lados del conflicto) de reconocimiento político del pueblo kurdo, y de desarrollo de gobiernos regionales autónomos en los territorios en los que los kurdos son mayoría. Otra opción, quizás menos plausible, que se tanteó hace dos años con el referéndum de independencia del Kurdistán iraquí, es la de un pequeño estado soberano kurdo, el actual Kurdistán iraquí, y otros territorios autónomos de mayoría kurda dentro de los estados de Turquía, Irán y Siria (algo así como sucede con los armenios o azerbayianos, en donde, por un lado, existe un pequeño estado soberano, Armenia y Azerbaiyán, y, por otro, existen importantes poblaciones de esas dos etnias en los países vecinos).

Hacen falta fronteras abiertas entre los cuatro kurdistanes. Un ejemplo anecdótico del problema existente lo vivimos este verano. Viajamos en autobús desde Duhok (en el Kurdistán iraquí) a Batman (en el Kurdistán turco). Según Google Maps, hay entre ellas 278 km de distancia y se tarda 3 horas y 53 minutos en recorrerla en coche. Nosotros tardamos 11 horas en hacerlo. El problema era la frontera entre el Kurdistán iraquí y Turquía, ya que tardamos 7 horas en cruzarla (5 horas en el lado kurdo y 2 en el lado turco). El caso de la frontera de Turquía con Rojava en aun peor, ya que ésta está cerrada (recuérdense los 828 km de muro). Estas fronteras (artificiales) complican enormemente la circulación de personas y las relaciones económicas entre el conjunto del Kurdistán.