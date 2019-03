Las dos caras de Manuel Marchena

La Comisión de Defensa del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) le acusó de “ejercer el rol de acusador” y de falta de imparcialidad cuando decidió preguntar al ex major de los Mossos, Josep Lluís Trapero , sobre unas reuniones por las que no preguntó la acusación particular que le había citado para declarar.

“Actúa aparentemente de manera muy meticulosa y con formas impecables”, analiza Adrià Font, abogado de esta comisión. “El problema es que durante las últimas semanas su actuación ha ido en la línea de coartar el derecho de defensa de los abogados”. Este jurista considera, además, que la voluntad de acelerar el juicio para que no coincida con la campaña electoral también puede afectar al derecho de las defensas.

El abogado defensor entrevistado también critica la poca permisividad a la hora de formular protestas. Marchena corta en seco a los letrados cuando quieren dejar constar una protesta y en ocasiones ni siquiera les deja explicar el motivo. “Cualquier cosa que no has protestado durante el juicio no la puedes recorrer luego”, señala, “es importante poder verbalizar las protestas y no nos está dejando explicar el motivo”. También añade que a 27 de marzo se enteró finalmente de los testigos de abril. “Esto no es normal”, critica. “Procesalmente están pasando cosas muy raras”.

El magistrado Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia, opina en cambio que Marchena “en general lo está haciendo bien, correctamente”. Según este magistrado, el hecho de que el juicio sea televisado modula el comportamiento de las partes. “Es como una especie de Gran Hermano, una sala con cámaras, en una época de precampaña y algunos tratan de utilizar esas tribunas para unos fines políticos”, apostilla.

“¿Que en un futuro la sentencia no sea del agrado de las partes y acabe en Estrasburgo? Es una posibilidad. Lo que sí hay que decir es que en Europa no se va a hacer una revisión de lo actuado en el juicio, sino de las condiciones del proceso”, concluye González Vega.

El protagonismo sobrevenido del juez

¿Cómo lo está viviendo Marchena? ¿Cómo es el juez sobre el que se centran todos los focos? ¿Cómo lo percibe su entorno? Fuentes cercanas al presidente del tribunal explican a El HuffPost que en el juicio se está viendo que es “superpedagógico” y que su forma de actuar son casi lecciones de Derecho. Es “muy didáctico”, indican.

“Es un hombre muy cercano”, resaltan las fuentes, “tanto con los funcionarios, con los escoltas, con el personal del Supremo”. “Es magistrado del Supremo, pero es campechano y accesible”, dicen en su entorno laboral.