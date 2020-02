MásMujeres

Conocer la existencia de directoras de cine jamás fue un problema para mí. El cine es un componente sanguíneo en mi familia y, a decir verdad, a finales de los ochenta y principios de los noventa era fácil criarse con películas de Nora Ephron, Penny Marshall, Mimi Leder, Jane Campion o Nancy Meyers. Cineastas mujeres y cinefilia nunca fueron incompatibles.

Sin embargo, no tardé mucho en advertir que yo iba contracorriente, que la generalidad de mis compañeros pensaba en las mujeres como entes domésticos o casi místicos, y que la mixtura de dirección cinematográfica y mujer se presentaba punto menos que esotérico.

No obstante, para mí no era así, jamás lo fue. Agnès Varda, Pilar Miró, Cecilia Bartolomé o Leni Riefenstahl formaban parte de mi universo cinematográfico cuando esos nombres remitían a una realidad alternativa. Pronto entendí que otras muchas mujeres participaban en la escritura de guiones, en el montaje, en tantas y tantas novelas que daban lugar a argumentos para películas. Pero cuanto mayor era mi avidez por desvelar todos aquellos misterios, y más amplias mis sospechas de que existía algún interés subyacente en querer ocultarlos, más parco era el conocimiento e interés de mis coetáneos (y coetáneas) con respecto a ellas. No fueron pocas las discusiones acaloradas que mantuve con tirios y troyanos respecto al papel de la mujer en la sociedad en general, y en el cine en particular, pero de todas aquellas confrontaciones lo único que se hacía evidente era la implacabilidad de su cerrazón. En mi adolescencia entendí que, para mis semejantes, encontrar una mujer directora era menos plausible que poder levitar.

Por fortuna, las futuras generaciones no pensarán así. No podrán porque la cultura y la educación habrán conformado en ellos un conocimiento lo suficientemente extenso y profundo como para comprender que la vida va más allá de las ideas preconcebidas. Los estereotipos terminarán por ceder, del mismo modo que lo hicieron en la conducción, la medicina o el acceso al mercado laboral.