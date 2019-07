"Me estás excluyendo": el potente discurso de la capitana de la Selección de EEUU de fútbol femenino

La capitana del equipo acabó su discurso con un llamamiento a los espectadores: ”¿Cómo hacen mejor su comunidad? ¿Cómo hacen que las personas a su alrededor sean mejores? ¿Sus familiares, sus mejores amigos o las personas cercanas? Es la responsabilidad de cada persona”.

La estadounidense de 34 años volvió a hacer referencia en su discurso a la situación de crispación que vive el país desde que gobierna Donald Trump. “Yo he sido víctima de eso, he sido una de las causantes eso. Por la pelea con la Federación, pido perdón por algunas cosas que he dicho, pero no por todas”, señaló.