Muchos comparten estas palabras de Morad en 'Lo de Évole' sobre pagar a Hacienda

“Me parece bueno porque siento que estoy contribuyendo para el país”, ha asegurado. “Para que ese dinero vaya a médicos públicos, a escuelas públicas. De eso no me puedo quejar. Me encanta”, ha resaltado.

“Yo no he cotizado nunca en mi vida y para una vez que tengo la oportunidad hasta el máximo, pues hasta el máximo legal. Me siento bien ganando dinero legal, a mí me encanta. Es lo más bonito que he vivido”, ha afirmado.