Muere a los 20 años la 'influencer' Elena Huelva

El pasado mes de octubre, la influencer de 20 años ya hizo partícipes a sus seguidores en redes sociales de que las cosas no estaban “yendo bien”. Desde entonces las entradas y salidas al hospital fueron continuas, aunque pudo celebrar las navidades en casa, rodeada de sus padres y amigos, y mandar un esperanzador mensaje para recibir el año nuevo.

“Mañana se acaba el año, ha sido un año lleno de cosas buenas, es la realidad, a pesar de todo, a pesar de que en agosto mi vida se derrumbara poco a poco y que este mes de diciembre me dijeran lo peor que le pueden decir a una persona. Me quedo con un 2022 bonito, lleno de experiencias, momentos, amor y personas maravillosas. Y aquí seguiremos… siempre! 2023 ojalá me sorprendas”, escribía en Instagram y al que acompañan más de 200.000 ‘likes’.