Muestra lo que ha visto en la carta de postres de un restaurante y deja a todos con la boca abierta

Las cartas de algunos restaurantes cuentan con decenas de platos, bebidas y postres que, en algunos casos, tienen que ser traducidos para que los turistas puedan escoger la opción más correcta. Pero esas traducciones no siempre suelen salir bien .

La traducción de uno de los postres no era del todo buena y, mientras ofrecían por 6,50 euros un milhojas de tocino de cielo, la gente que comprendía la frase en inglés podía comprobar que no era el mismo plato.

En la traducción aseguran que cuentan con “a thousand sheets of bacon from heaven (Mil láminas de tocino desde el cielo)”. Una frase que ha triunfado nada más llegar a Twitter y con la que la propia joven no daba crédito.