Tengo 63 años y ella 22, y nadie entiende nuestro matrimonio

Hace mucho que dejamos de obsesionarnos por las pequeñas humillaciones que sufrimos todos los días. No hay ningún restaurante en el que no me hayan preguntado qué va a querer tomar mi hija. Dios no quiera que mi mujer decida pagar la cena con su dinero, porque los camareros nunca la toman en serio cuando pide la cuenta. Como soy alto, cuando vuelo me gusta reservar la fila de asientos que está junto a las salidas de emergencia y estoy harto de que los responsables me pregunten si mi hija tiene la edad suficiente para sentarse ahí. La última vez que volamos a Estados Unidos, el país que le emitió el pasaporte a Alex, el agente de inmigración puso en duda que estuviéramos casados. Cuando le mostré el certificado, se sorprendió de que no fuera todo un montaje.

Quiero tanto a mi esposa que no necesito la aprobación de los demás, y mucho menos de personas que no conozco. Lo que me molesta no es que piensen que estamos casados por intereses personales, sino la idea de que toda la gente que está en una relación con diferencia de edad lo hace por eso. Cuando Anna Nicole Smith se casó con el magnate de 89 años en silla de ruedas J. Howard Marshall II, mucha gente no tuvo dudas de cuáles eran sus motivos.