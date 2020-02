Netflix, Rosalía o Instagram: así son las clases de Cristian Olivé, 'el profesor rebelde' del siglo XXI

Esto lo hace en medio del debate que hay de si es bueno la utilización del móvil y de las redes sociales en los adolescentes. No le da miedo de que le puedan criticar porque, afirma, no se las pueden prohibir y busca educar a los jóvenes “en un uso sostenible, saludable, responsable y educativo”.

“Estudiar para aprobar, aprender para olvidar”

“Estudiar para aprobar, aprender para olvidar” es una de las frases más llamativas de Olivé. Describe sin dudar el sistema educativo actual como uno en el que el esfuerzo va dirigido a obtener una nota final en forma de examen, pero que esconde el crecimiento de la persona y el proceso de aprender.

No cree en los exámenes, pero tampoco los hace desaparecer: “Soy un gran detractor porque olvidan toda esta parte y no tienen en cuenta la creatividad del alumno, solo la memorización, y al final lo acabas de olvidar, pero reconozco el sistema en el que están. Tengo uno porque me obligan y porque al final se los van a encontrar en todo (oposición, carnet de conducir, selectividad, etc) y no lo elimino, aunque solo es una prueba de ensayo”.

Además, en su sistema de puntuación y evaluación final valora más el trabajo en equipo, las reflexiones o los debates que surgen durante el curso que la propia prueba de examen.

En definitiva, pide al resto de profesores que avancen al mismo ritmo que el resto de la sociedad y no al que marquen las instituciones.

Deberes al Isabel Celaá y Pedro Sánchez

Igual que hicieron Patricia del Valle, Lourdes Jiménez, Lluis Bonet, Sergio Banderas y Alejandra Cortés, los recientemente nombrados mejores profesores de España, Olivé también le pone deberes al nuevo Gobierno.

El primero: que reduzcan la ratio de alumnos por clase, ya que la considera “una bestialidad” que imposibilita al completo que el estudiante sea el protagonista. “También les pediría una mayor inversión económica y que reforzaran las humanidades y las artes porque han ido reduciendo la música, la plástica, la filosofía, etc”, continúa.

Con la burocracia también está claramente descontento: “Es una pérdida de tiempo con papales que nadie va a mirar. Hoy en día parece que el mejor profesor es el que redacta mejor un documento y una programación, cuando en realidad tiene que ser alguien abierto y que tenga capacidad de improvisación y de relación con sus alumnos”.

Olivé también se ríe cuando habla del famoso veto parental de Vox y avisa irónicamente que, de implantarlo en Cataluña, tendrían que eliminar su asignatura. “No está ni se le espera, pero siempre lo digo”, bromea.

“Utilizar la lengua y la literatura para desplegar el conocimiento del alumno, la tolerancia, el respeto, el conocimiento del entorno. Para mí no se reservan todos estos temas a talleres, sino que todas las materias deberían trabajarlos. Yo lo que quiero es que en mi clase todo el mundo se sienta acogido”, concluye, antes de resumir todo con una simple frase: “Estar a la altura de los alumnos del siglo XXI”.