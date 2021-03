Netflix se cae en varios países

Este miércoles es un día negro para los usuarios de Netflix. El servicio de la plataforma de streaming se ha caído en varios países, como informa Daily Mail, y ha frustrado el tiempo de ocio de sus suscriptores.

Los espectadores de territorios como Reino Unido, Francia o India no pueden acceder al contenido, y las quejas indican que “no pueden entrar en la web y que la transmisión no está disponible”. En España parece que no hay grandes problemas por el momento.

El portal de seguimiento de interrupciones DownDetector ha informado de más de 1.600 reclamaciones en el país británico, donde casi la mitad de usuarios se han encontrado con el mensaje “sin conexión”, mientras que el resto tienen problemas con la web, en la que les aparece el código de error NSES-500.

Según el citado medio, Netflix ha sugerido a sus clientes borrar caché, actualizar la página e intentar acceder de nuevo, pero estos se quejan de que esa estrategia no soluciona el problema.

La causa de la caída del servicio aún se desconoce y los clientes, desesperados y hasta angustiados, han utilizado Twitter para quejarse con el hashtag #NetflixDown, donde han mostrado el error con capturas de pantalla.