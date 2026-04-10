El dardo que Rufián le ha dejado a Juan Roig en el acto con Irene Montero: "Un currela de Mercadona vota lo mismo que él"

El diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián ha dejado este jueves numerosas frases incendiarias y una de ellas, probablemente, no le gustará nada al dueño de Mercadona, Juan Roig.

Rufián ha compartido acto con la eurodiputada de Podemos Irene Montero en un intento de aunar esfuerzos de cara a las próximas elecciones generales y lograr una unión de partidos a la izquierda del PSOE con la que frenar un posible Gobierno de PP y Vox, algo que, según las encuestas, es lo más probable que suceda.

Durante el encuentro, Rufián ha dejado varias frases que han sido muy comentadas en redes sociales. Una de ellas tiene que ver con las bibliotecas y TikTok —frase que ha enfadado a los bibliotecarios de Cataluña— y otra de ellas con Mercadona y su dueño, el valenciano Juan Roig.

"Desde el COBDC lamentamos las declaraciones poco afortunadas de un representante público como Gabriel Rufián. Las bibliotecas no compiten con TikTok: garantizan acceso al conocimiento, pensamiento crítico e igualdad de oportunidades. La cultura pública merece más respeto y compromiso institucional", han dicho en la red social de Elon Musk los bibliotecarios.

Mercadona, Roig y el currela

"La pregunta que nos tenemos que hacer como formaciones de izquierda es por qué un currela de Mercadona vota lo mismo que Juan Roig. ¿Quién se equivoca, el currela o Juan Roig? Porque alguien súper puteado y precario que paga por una habitación lo mismo que sus padres por una casa flipa con Figaredo", se ha preguntado Rufián.

No es Rufián el primer político de izquierdas que critica a Juan Roig. Ione Belarra, líder de Podemos, responsabilizó hace unos meses al Ejecutivo de Pedro Sánchez de permitir que "ese ser despreciable que es el señor Juan Roig convierta el sector de la alimentación en España en un auténtico monopolio de la alimentación".

Unas palabras que recogió Roig: "Estamos muy satisfechos de gestionar la empresa como lo hacemos y me remito a los resultados que hoy hemos presentado". Allí dijo, además, que respetaba todas las opiniones "aunque esta lógicamente no la comparta".

El dueño del gigante valenciano pidió a los políticos que "gestionen mejor" los impuestos de los españoles: "La sensación que tenemos es que la gestión de los servicios públicos es muy mejorable. Pero eso es trabajo de los políticos, nosotros ya tenemos mucho trabajo con Mercadona".