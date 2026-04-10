A Yolanda Díaz le bastan dos palabras para reaccionar a lo que dijo Ester Muñoz sobre el soldado español retenido por Israel

Ester Muñoz ha generado una ola de reacciones tras su valoración sobre la detención de un soldado español por parte de Israel, al estar en el sur del Líbano en una misión de la paz de la ONU. Ha evitado tildarla de "ilegal" y ha hecho una comparación que tiene mucha tela.

"La ministra [Margarita Robles] dijo que durante una hora estuvo retenido un militar. No tengo más información de por qué estuvo retenido, me va a permitir que no diga qué nos parece. Sí sabemos que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida", comentó la portavoz del PP en el congreso en una comparecencia ante los medios de comunicación.

De todas las réplicas que ha generado, con tremenda indignación y con peticiones de respeto al militar retenido, está la de Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Lo ha hecho en una intervención en el European Pulse Forum 2026, celebrado en Barcelona.

"Lo que ha hecho es burlarse"

Díaz pide al Partido Popular que respete las misiones que lideran los militares españoles en el mundo: "Respeto a los militares y a las tropas españolas en el mundo".

"Lo que ha hecho la señora Muñoz es burlarse de los militares españoles e internacionales hoy en el mundo", ha valorado en unas declaraciones recogidas en Europa Press. Además, ha definido sus palabras con dos términos contundentes: una "ignorancia supina".

Y ha añadido que la ignorancia que muestra Muñoz es "muy preocupante" y "gravísima": "Fíjense ustedes, está comparando la vulneración de la legalidad internacional con una retención en un control de tráfico".

"La barbaridad, la ignorancia supina de la señora Muñoz de comparar de manera frívola una retención en un control de tráfico con una misión auspiciada por las Naciones Unidas", ha concluido.

Muñoz evita pedir disculpas

Los medios de comunicación le han preguntado nuevamente a Muñoz por esa valoración desacertada y no ha pedido disculpas, pero sí ha querido dejar claro que "siempre estaré con las Fuerzas Armadas, lo he estado cada día".

"Y voy a seguir estando porque creo que hacen una labor encomiable, poniendo en riesgo sus vidas para defender a España, para defender los intereses de España, y lo voy a seguir haciendo siempre, como hago en cada una de las iniciativas que el Grupo Parlamentario Popular presenta en el Congreso y lleva mi firma", ha comentado.