Netanyahu responde a Sánchez y acusa a España de librar una "guerra diplomática" contra Israel: "No lo permitiré"

Benjamin Netanyahu vuelve a las andadas contra España. A modo de respuesta al último mensaje crítico de Pedro Sánchez, el primer ministro de Israel, ha acusado a España de "librar una guerra diplomática" contra su país.

En un videomensaje publicado en sus redes este viernes, Netanyahu deja claro a modo de advertencia que "el Estado de Israel no se quedará callado ante quienes nos atacan". Tras esta frase ya personaliza en España, un país que, asegura, "ha difamado a nuestros héroes, los soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel, los soldados del ejército más moral del mundo".

"Y por eso he ordenado expulsar a los representantes de España del centro de coordinación en Kiryat Gat, después de que España haya elegido una y otra vez posicionarse en contra de Israel", prosigue, en relación al Centro de Coordinación Cívico-Militar, un organismo multinacional que trabaja en la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza desde la paz impulsada por Trump en octubre.

El mensaje da para más, ya sin mencionar directamente a España aunque con evidente idéntico receptor. "Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región".

"No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello", concluye.

El miércoles, horas después de la firma del alto el fuego entre EEUU e Irán, Israel lanzó su ataque más letal de los últimos meses contra Líbano, dejando varios centenares de muertos y una aún mayor cantidad de heridos para poner al límite la propia tregua.

En respuesta, Pedro Sánchez escribió un tuit muy crítico, asegurando que el mundo no podía permanecer callado y llamaba a adoptar medidas contra Israel y contra Netanyahu, de quien destacó que "su desprecio por la vida y el derecho internacional es intolerable".

Con respecto al organismo multinacional que controla la relativa paz en Gaza, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, ha ido más allá que su 'jefe' y ha rechazado la posible participación española dado lo que considera el "sesgo antiisraelí tan flagrante" del Gobierno de Pedro Sánchez. "Ha perdido cualquier capacidad para ser un actor útil en la aplicación del plan de paz", añade el jefe de la diplomacia.