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Óscar Puente sentencia a Ester Muñoz tras sus palabras sobre el soldado español retenido por Israel
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Óscar Puente sentencia a Ester Muñoz tras sus palabras sobre el soldado español retenido por Israel

"Su país les da igual". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Patxi López, Ester Muñoz y Alberto Núñez Feijóo.
Patxi López, Ester Muñoz y Alberto Núñez Feijóo.Europa Press via Getty Images

Las palabras de la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, siguen trayendo cola varios días después. La dirigente del principal partido de la oposición se mofó de que Israel retuviese a un soldado español, miembro de los cascos azules. 

"No sabemos exactamente por qué, lo que sí sabemos es que fue durante una hora. Yo he estado en controles de tráfico que me han tenido bastante más tiempo retenida", ha respondido Ester Muñoz mofándose

La ministra de Defensa, Margarita Robles, informó de estos hechos y aseguró que se tratada de una "detención ilegal de un miembro de un Casco Azul de nacionalidad española".

Unas declaraciones que han llegado hasta el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha respondido tanto a Muñoz como al alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida, que ha salido a defenderla. 

“Quien quiera buscar tres pies al gato o quien quiere hacer una polémica de esa expresión, en mi opinión, se equivoca", ha dicho el alcalde de la capital de España en una comparecencia ante los medios. 

"Sólo hay que conocer a Ester Muñoz para saber cuál es su opinión de las fuerzas armadas y el respeto con el que siempre ha tratado a todos nuestros soldados", ha añadido Almeida. 

Puente responde a Muñoz

Ante esto, Punte ha hecho un comentario aludiendo a lo que pasa con algunos miembros de la derecha política española que van de patriotas de pulsera pero luego no defienden a España. 

"Hay una cosa que me llama profundamente la atención de los patriotas. En los desfiles se ponen muy tiesos y muy solemnes. Pero cuando a un militar de nuestro país lo humillan y violan sus derechos, salen a defender al país que lo ha humillado", ha señalado Puente. 

Y ha añadido: "¡Que no es para tanto, circulen! En el fondo esto revela un patriotismo superficial. De pulserita y golpe de pecho. Su país les da igual. El ejército que lo protege les da igual. Solo se envuelven en la bandera para seguir llenándose los bolsillos". 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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