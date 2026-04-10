Por qué Primark se llama así en España pero Penneys en Irlanda: la historia del nombre que tuvieron que cambiar

Si alguna vez has viajado a la capital de Irlanda, habrás notado que allí los escaparate de moda de la marca Primark no llevan el mismo logo, sino uno que pone Penney. No se trata de una copia, sino de la verdadera identidad del gigante textil.

La historia comienza en 1969 cuando un visionario del sector textil, Arthur Ryan, abrió una pequeña tienda en el centro de Dublín a la que bautizó como Penneys, según la historia oficial de la propia marca. El éxito fue tan fulminante que Arthur Ryan decidió expandirse para abrir su primera sede en Reino Unido. Sin embargo, se encontraró con un muro legal invencible.

El muro de JCPenney

Al intentar registrar la patente en Reino Unido, los abogados descubrieron que bajo el nombre de Penney ya existía una cadena estadounidense de grandes almacenes llamada JCPenney, que ya tenía registrados los derechos de su nombre en el continente europeo desde 1902, como recoge Modaes.

La solución al problema fue tan simple como ingeniosa: buscar un nuevo nombre.

El fundador de la marca lowcost acuñó el nombre Primark para identificarla en el resto de países. A partir de este momento, la cadena siguió expandiéndose bajo el nombre de Primark. Para el público europeo, el nombre Penneys es desconocido, pero para los irlandeses este es el origen de la marca.

Lo más curioso es que actualmente la empresa sigue sin cambiar el rótulo de su primera tienda, tal y como recoge Vanitatis, con el objetivo de no perder la identidad cultural y la lealtad de sus clientes.

La marca, según sus datos, cuenta con más de 438 tiendas en 16 países de Europa y Estados Unidos. En España, la cadena de moda ha tenido una rápida expansión, con más de 60 establecimientos, consolidándose como uno de sus principales mercados.

Otros casos de nombres ya registrados

El caso de Primark no es el único de marcas que se han encontrado con contratiempos con su nombre en determinados territorios.

En Australia, por ejemplo, el nombre Burger King estaba registrado por una pequeña tienda de comida rápida de Adelaida, por lo que allí nació con Hungry Jack's (aunque sí sirve sus famosas Whopper).