'No hay burlas con el amor', la comedia rockera de Calderón

Calderón de la Barca suele identificarse con el teatro de ideas. Un teatro sesudo y trágico. Y es que una obra tan icónica del Siglo de Oro como su La vida es sueño pesa mucho en esta consideración. El caso es que también escribió comedias. No hay burlas con el amor es una de ellas. Obra que LaSardaProduce estrena en Fiesta Corral Cervantes. Comedia de puertas que se abren y se cierran permitiendo el equívoco, el engaño, la burla, la mogijanga. Y, con todo ello, tratar de divertir al personal. ¿Lo consiguen? Sí, lo consiguen y por eso reciben un gran aplauso final.

Para ello Ignasi Vidal, el adaptador y director de este montaje, ha creado una comedia musical, según él, hecha de rock and roll, aunque suena más a pop y a standards. Obra en la que mantienen los enredos y la filigrana del verso, pero no se pierde en ellos. Un verso lleno de dobles sentidos dicho por unos personajes que se presentan en el escenario con actitudes, comportamientos y vestuario de ahora sin que lo que dicen pierda el ritmo clásico ni, tampoco, actualidad en su contenido y en su forma de decir. Algo difícil de hacer y que hacen.

Así, el detonante de la obra no resulta extraño para el público actual. Un público al que le podría costar entender que la hermana pequeña no se pudiese casar, ni siquiera tener un enamorado, hasta que su hermana mayor se casase. Motivo por el que hay que buscarle a esta un galán que la entretenga. Superado este presupuesto, entre otras cosas, porque está puesto en escena con liviandad, sin cargar las tintas en el mismo, la obra fluye.

Así los amores cruzados que se producen, las confusiones, intencionadas o no, entre parejas, se entienden como un trasunto de hoy en día. Enredos muchas veces facilitados por unos criados que antes que servir al amo o al ama, tienden a servirse a sí mismos, a su necesitada pobreza. Servicio que da muchas veces lo mejor de la función.

Nada de todo eso se podría ver o escuchar si no fuera por la actualidad que le da el elenco. Por la contingencia con la que hacen sus personajes. Por eso es imposible no ver en el Don Alonso de Fernando Gil (¡pero qué talento tiene para la comedia!) una caricatura cómica del señorito pijo tontuelo que a sus treintaitantos sigue fardando de coche o moto de grandes cilindradas y de conquistas (por no decir de paquete) en las discotecas más cool de Madrid. Ese señorito que, por cierto, se imita mucho en ciertos barrios populares.