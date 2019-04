No nos merecíamos esto

Lo que es la vida. Albert Rivera pasó en 24 horas de hacer una apología melodramática del silencio a hablar a chorros, un raca-raca insoportable, monocorde y omnipresente que ha dinamitado cualquier intento de desarrollar una mínima idea. No sólo suya, sino de sus adversarios. Como un hooligan se ha lanzado a la yugular de quien osara hablar, no importaba si eran adversarios o futuros socios en un potencial gobierno, un excitadísimo Rivera lo quería llenar todo, espoleado por su éxito de la noche anterior. Un detalle: a los 40 minutos del debate de Atresmedia , Sánchez, Iglesias y Casado apenas habían consumido su vaso de agua. Rivera lo tenía casi vacío. Hablar, sin duda, seca la boca.

Es cierto que Pablo Iglesias ha pecado de intentar proponer ideas, plantear propuestas, explicar su programa electoral, defender su ideología.¡Qué osadía! Incluso el tono bajo, moderado, transmitiendo calma entre tanta tempestad, ha podido ser convincente para los que de verdad aspiraban a un debate, no a un combate. Se le podrá reprochar muchas cosas a Pablo Iglesias, pero en estos dos debates ha ganado de lejos en educación y altura política. Resulta paradójico que el ultra y comunista Iglesias haya sido el que haya llamado a la calma, el que haya dicho que “fue muy respetable” la manifestación de Colón y el que haya defendido una y otra vez que se intercambiasen propuestas, no ideas y gritos. Los comunistas han dejado de desayunar niños a pedir moderación. Han pasado de asaltar los cielos a acunarse en nubes de algodón.

Casado lo ha intentado, vaya que si lo ha intentado. Pero no le ha salido. Ni propone ni dispone, sus bromas carecen de gracia y su deambular por lugares comunes dejarán indiferentes a los votantes que dudan entre coger la papeleta del PP o la de Vox. Dentro de un año, sólo sus acólitos serán capaces de recordar una frase, un gesto, algo de su intervención en los 240 minutos de los dos debates electorales. Por no verle se le ven ganas de llegar a La Moncloa. Tal vez la siguiente legislatura sea su momento.

Pedro Sánchez ha vuelto a salir magullado, pero no herido, de los dos debates que no quiso celebrar. Ha aumentado el tono, ha estado repetitivo en sus argumentos (enseñar dos veces un mismo documento no refuerza la denuncia, sino que la apaga por repetitiva) pero se ha fajado de los golpes a la mandíbula provenientes, fundamentalmente, de Rivera. Ha conseguido el gran objetivo: que después de los dos días ninguno de los que tuvieran previsto votarle se retracte. Ha zanjado cualquier posible ataque desde el primer momento al asegurar que no ha pactado con los independentistas y Bildu (en puridad, es cierto) y ha multiplicado la escenificación gestual: ha dicho más con sus muecas que con sus palabras.

Sánchez ha estado menos consistente que la noche anterior pero ha conseguido que cuaje la idea de que en las elecciones del domingo no se elija entre partidos, sino entre izquierda o derecha. Con los decibelios por las nubes, ha cometido el error de regalar un libro de Santiago Abascal como respuesta a la copia de su tesis doctoral que le ha dejado en la mesa Rivera. No hacía ponerse a su nivel.