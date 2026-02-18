Bruce Springsteen anuncia gira en EEUU para "frenar" a Donald Trump: "No desesperéis, ¡la caballería viene!"

Bruce Springsteen en una actuación en contra de la actuación del ICE en Minnesota el pasado mes de enero.

Si hay un artista que ha plantado cara a las políticas de Donald Trump desde un primer momento, ese ha sido Bruce Springsteen. El autor de himnos como Born in the USA se ha labrado a lo largo de su carrera musical el ser un icono del partido demócrata y de ese movimiento obrero dentro de Estados Unidos.

Ahora, el de Nueva Jersey ha anunciado a sus 76 una nueva gira por todo el país junto a su mítica E Street Band que no tendrá solo una intención musical, sino que tendrá un marcado carácter político.

De hecho, el 'Boss' comenzará su gira, titulada Land of Hope and Dreams, el próximo 31 de enero en Minneapolis, donde ya actuó el pasado mes de enero en un concierto contra las actuaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), y finalizará el 27 de mayo en Washington. Todo un recorrido desde el foco de la actuación migratoria de Trump hasta el centro gubernamental del país, en un año en el que tendrán lugar las elecciones de mitad de mandato en EEUU.

"Vivimos tiempos oscuros, inquietantes y peligrosos, pero no desesperéis, ¡la caballería viene!", ha comenzado diciendo en el anuncio de este tour de 20 conciertos. "Haremos vibrar vuestra ciudad para celebrar y defender a Estados Unidos: la democracia estadounidense, la libertad estadounidense, nuestra constitución estadounidense y nuestro sagrado sueño americano, todos los cuales están siendo atacados por nuestro aspirante a rey y su gobierno rebelde en Washington, D.C.", ha reivindicado el artista.

"Todos, independientemente de su postura o creencias, son bienvenidos, así que vengan y únanse a la República Libre Unida de E Street Nation para una primavera estadounidense de Rock n' Rebellion. ¡Nos vemos allí!", ha añadido junto al listado de fechas de su gira, donde ha dejado claro que cada concierto será una reivindicación por los valores demócratas.

La canción que canalizó la ira contra las protestas Minneapolis

El pasado 29 de enero Springsteen estrenó su canción Streets of Minneapolis, parafraseando su icónica Streets of Philadelphia, tras las muertes del enfermero Alex Pretti y de la escritora Renée Good a manos de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

En su letra, el 'Boss' habla de "matones federales" a los agentes del ICE y tampoco se corta al cargar contra el presidente de EEUU, al que llama “Rey Trump" y lo tacha de un "invasor" que vino a "imponer su ley".

El autor cuestiona la versión gubernamental de estos hechos en su letra y pone de manifiesto la lucha ciudadana. "Contra el humo y las balas de goma, en la luz temprana del amanecer, los ciudadanos defendieron la justicia. Sus voces resuenan en la noche y había huellas de sangre donde debería haber estado la misericordia", reza la canción que acaba con un sonoro "¡ICE fuera!".