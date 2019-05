Noemí Casquet: "A muchas mujeres les da vergüenza reconocer que se masturban"

¿Cuántas veces has oído a una mujer confesar que se masturba? ¿ Y hablar sin tapujos sobre qué le gusta y qué no en el sexo?

En pleno siglo XXI, las mujeres siguen cargando con una pesada mochila impuesta que impide que terminen de ser libres. Surfeando la ola del feminismo, del #Metoo, cada vez es más frecuente que aparezcan voces disonantes que rompen con un grito los corsés establecidos. Como la de Noemí Casquet: “Soy cisgénero, bisexual, poliamorosa, me encanta el sexo, me masturbo y lo quiero probar todo”.

Esta periodista catalana, que puso sobre las cuerdas a David Broncano en su paso por La Resistencia, decidió especializarse en sexología porque, antes de terminar el grado, le pidieron que eligiera algo que realmente le gustara. “¡Follar!”, pensó.

No tiene formación científica sino práctica: la que le ha dado probar todo lo que le ha apetecido, hablar con mucha gente, sobre todo con prostitutas, y horas de lectura e investigación. Se mudó con 26 años a Madrid y acaba de publicar Mala mujer, un libro bellísimamente ilustrado por Andyn sobre “la revolución que te hará libre”.

¿Cuál es esa revolución?

Es una revolución intergeneracional, entre todos los géneros e identidades, que empieza con escucharnos, porque es el primer paso para romper con lo establecido. La sociedad no quiere que nos escuchemos, y eso que formamos parte de ella, porque seríamos poco manipulables. La revolución empieza con escucharnos, crear conciencia y trabajar a partir de ahí, con atrevernos a ser nosotras mismas. ¿Eres feliz? ¿Esta situación es la que quieres? Haz lo que sea, pero de forma consciente.

Comienzas el libro confesando que estuviste en una relación “extremándamente tóxica y de maltrato psicológico durante seis años”...

Tenía 14 años y duró hasta los 20. Al principio, todo era maravilloso. Después, poco a poco, empezó a enfadarse cuando salía con mis amigas, controlaba el dinero que ganaba... La relación se convirtió en un corsé que cada vez apretaba más; yo era un monito que estaba en una jaula y él me daba de comer cuando quería. En aquella época, para mí era muy importante la fidelidad, pensaba que el amor todo lo podía, que los celos eran muy positivos y las discusiones geniales. Era normal que mi pareja no me cuidara o no me dijera ‘te quiero’. Mi relación era una montaña rusa de emociones: de repente, cuando pensaba que todo era maravilloso, se le cruzaban los cables y me levantaba la mano. Y lo peor, que esto era adictivo, era una droga de las mejores.

¿Cómo saliste de ahí?

La primera vez que fui mala fue cuando le puse los cuernos con su mejor amigo. Me sentí muy bien. Un año más tarde, me dio un ataque de ansiedad recordando esta relación y eso me llevó a coger mi moto y a querer descubrir la sexualidad de cada país. Porque esta relación me hizo incluso negar mi bisexualidad, algo que sabía desde los 12 años, y aprender a vivir mi sexualidad para la otra persona, abrirme de patas cuando quería y cerrarme cuando quería.

Datos recientes señalan un repunte de violencia de género entre las chicas más jóvenes. Quizá haya más chicas que se reconozcan en esta experiencia que cuando hablas de marturbación. ¿Cómo las ayudarías a darse cuenta de la gravedad de la situación?

La psicología fue lo que me ayudó a mí a darme cuenta. Yo tenía ansiedad, tenía miedo y no podía hacer nada. Necesité ayuda para salir de ahí y todavía me pesa. Intento ser una mujer muy fuerte pero hay cosas que todavía duelen. Es muy triste que haya gente que se pueda sentir identificada con esto. Todas las mujeres hemos pasado por una situación similar.