La enorme casualidad que cambió la vida del niño de 'Adú'

“A los seis años no son capaces de hacer otra cosa que interpretarse a sí mismos y alguien que solo lo parezca no resulta creíble. No vas a encontrar en España a un niño actor que sepa, con naturalidad, andar descalzo, caminar por la selva, comer con las manos, dormirse en un cartón... Un montón de cosas. Un adulto puede, pero un niño no”, cuenta el propio Calvo en una entrevista con El Periódico de Extremadura.