Rubén, un español en la ciudad más fría del mundo que deja a muchos alucinados con el detalle que muestra de los edificios
Rubén, un conocido influencer de viajes en TikTok, cuenta sus andanzas en Yakutsk, en plena Siberia.

Una imagen de un árbol con decoración navideña en Yakutsk, con temperaturas más allá de los 50 grados bajo cero
Decoración navideña bajo el frío extremo en YakutskAnadolu via Getty Images

Rubén Holgado, más conocido en redes como @rubenholg, es un influencer especializado en viajes. Pero no en viajes cualesquiera, convencionales, como muestra en su perfil de TikTok.

En esta red social cuenta con cerca de 350.000 seguidores, que siguen sus andanzas en distintos rincones del mundo. Últimamente, Rubén está compartiendo sus experiencias en la llamada "ciudad más fría del mundo". Se trata de Yakutsk (Rusia). 

Yakutsk cuenta con unos 380.000 habitantes y es la capital de la República de Sajá, en Siberia oriental. Se sitúa a unos 450 kilómetros del círculo polar ártico, lo cual ya da aviso del frío extremo que se puede vivir allí. No en vano, se han registrado temperaturas de 70ºC bajo cero o incluso algunos picos más extremos... con temperaturas habitualmente en torno a los -40ºC.

Por ello, la vida allí es extrema en todos los sentidos, como explica Rubén en sus vídeos de TikTok. En ellos ironiza con el 'Rimmel blanco' que no es sino sus propias cejas y pestañas cubiertas por el hielo.

Aterido, el influencer va dando cuenta de cómo soporta el frío extremo de Yakutsk hasta que explica un detalle que a muchos les ha dejado alucinando.

Según explica Rubén en Yakutsk los edificios "no están pegados al suelo porque si lo estuvieran se derriten". Esto ocurre porque las edificaciones de la ciudad están calientes por la calefacción a pleno rendimiento que tienen que tener encendida en todas partes, mientras que el suelo no es simple hielo. Se trata de "permafrost, hielo que no se ha deshecho en muchos años", culmina al respecto.

Dado que "aquí se congela todo en segundos", aclara que los coches no pueden quedarse apagados como en cualquier otro lugar. Por contra, en plena Siberia "tienen que estar encendidos o cubiertos en una manta especial que vale miles de euros", como muestra en el vídeo de TikTok.

