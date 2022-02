El PP asume que a Casado sólo le queda una oportunidad: “Si pierde en 2023, a la calle”

Europa Press News via Getty Images

Las últimas encuestas han provocado muchos nervios en el Partido Popular. Las elecciones en Castilla y León debían servir para un paseo triunfal de los populares, pero los barómetros dibujan un escenario peor: sin mayoría absoluta y en manos de un Vox que crece cada día más. El plan diseñado por Génova 13 se tambalea, muchos ya en el partido buscan culpables y se preparan, si las urnas no van bien, para el día después.

El tirón de Ayuso ensombrece a Casado

Esta es otra constante que se repite estos días entre muchos dirigentes del PP: Isabel Díaz Ayuso sí tira electoralmente mientras que la dirección nacional no suma tanto en la campaña. Cada vez que va la presidenta madrileña los medios de comunicación se multiplican y hay lleno en los actos. La gente la para por la calle, le dice piropos en una tierra que no es la suya. Es decir, muchos ven en ella el tirón electoral del que no goza el actual líder, Pablo Casado.

El debate sucesorio se ha reabierto así durante los días finales de la campaña de manera soterrada. Ayuso y Casado han firmado una tregua de cara a estas elecciones, pero la guerra sigue latente y todavía no se ha resuelto la eterna batalla del congreso del PP de Madrid. Y, encima, en esta fase final el presidente de Castilla y León ha decidido tirar más de ella para intentar arañar los votos de los indecisos y frenar las buenas expectativas de la ultraderecha.

Ayuso, fiel a su estilo, ha querido marcar su propia impronta. Además de titulares escandalosos como llamar “errores” a los delitos de abusos de la Iglesia, se ha pronunciado directamente sobre el día después y Vox: “Prefiero pactar con el partido de Ortega Lara que con quienes lo secuestraron”. Esto deja a los pies de los caballos al propio Mañueco y a la dirección nacional, que siguen insistiendo en que no quieren gobiernos de coalición y evitan hablar directamente.