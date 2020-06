Pablo Motos admite el malestar de los trabajadores de 'El Hormiguero' por una decisión suya

El Hormiguero ha recuperado este lunes el público en el plató 101 días después debido a las medidas impuestas durante la pandemia del coronavirus.

El programa ha querido tener un gesto de reconocimiento con la sanidad y todos los que han ocupado las gradas del plató eran sanitarios, a los que el equipo ha recibido con un gran aplauso.

“Nosotros no hemos visto el coronavirus porque no hemos visto los muertos”, ha dicho Pablo Motos. “Dejadme que os diga una cosa. No sólo podéis recordar lo malo, vuestra dignidad como seres humanos nos emociona”, ha asegurado.

Poco antes, el presentador ha contado el malestar que hubo entre los trabajadores de El Hormiguero después de que él decidiera que el programa seguiría emitiéndose durante la cuarentena.

Motos ha recordado que cuando volvieron al trabajo, después de la primera semana del confinamiento, estaban todos “muertos de miedo”. “El primer día que nos reunimos aquí las caras eran muy largas en este plató. Había mucho mal rollo”, ha admitido.

El presentador ha reconocido que muchos se llegaron incluso a enfadar con sus parejas porque “no entendían que tuviesen que venir a trabajar en medio de una cosa desconocida que estaba matando gente”.

“Todo el mundo pensaba en su seguridad. ’Es que tengo un hijo’, ‘es que a lo mejor me pasa algo’. Uno de ellos me dijo el otro día: ’Yo pensaba que te habías vuelto loco”, ha asegurado Motos.

“Volvimos porque sentí que era importante que la gente no perdiera la esperanza, que pensarais que si El Hormiguero sigue no será tan grave, saldremos de esta. Volvimos para que tuvieseis una rutina, para que a una hora determinada tuvieseis compañía y una sonrisa”, ha explicado el presentador, quien ha insistido en que tomaron todas las medidas de seguridad.