Pablo Motos emociona al desvelar su última llamada con Pau Donés: "Pablo, es que estoy ya en la fase final"

El presentador ha contado que el músico le llamó un día en enero y le dijo: “Pablo, lo mío se ha puesto feo. Ya sabes que dije que me quería retirar para dedicarle un poco de tiempo a mi hija, pero lo voy a tener que adelantar todo porque quiero hacer un disco antes de irme. Y me gustaría hacer una entrevista en un sitio que se escuchase bien. Sin dramas ni nada”.

“Te llamo porque, como me habías dicho que querías hacer una entrevista, no sé si te apetece o si ya prefieres dejarlo”, le dijo el presentador, que asegura que el cantante le respondió: “Pablo, es que estoy ya en la fase final. Quería hacer una entrevista contigo para darle a la gente esperanza y para decirles que no pasa nada, que el final también hay que tomárselo con tranquilidad. Pero ya no tengo energía”.

Motos ha subrayado que él le dijo que no pasaba nada, que lo entendía, y que Donés le replicó: “Te lo superagradezco. Ahora lo único que me apetece es sentarme aquí en mi casa y mirar por la ventana porque tengo unas vistas de puta madre. La vida es un regalo, Pablo”.

El relato ha generado reacciones como estas en Twitter: