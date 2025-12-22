La ilusión de una ganadora del Gordo en un pueblo afectado por los incendios: "Me falta el aire"

Empleados de la administración celebran haber vendido parte del número 79432 correspondiente al 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025. (Foto de Fernando Otero/Europa Press vía Getty Images)

El sorteo de la Lotería de Navidad reparte alegrías por toda la geografía española, dejando historias que a más de uno sacan una sonrisa. Una de ellas es la de Laura, agraciada con el Gordo, que ha estado en Hoy por hoy para compartir su alegría con los oyentes de la Cadena SER.

"Estoy ahora mismo que me falta hasta el aire", ha dicho nada más empezar su conversación con Àngels Barceló y José Luis Sastre. Laura es natural de una de las localidades afectadas por los incendios en León, que arrasaron con la provincia en agosto.

"Somos de Manzaneda de Cabrera, que está en León, y este décimo lo llevamos todos... Con el verano tan tremendo que hemos pasado con los incendios, que ha sido horrible, estoy muy emocionada porque es tremendo, no doy crédito", ha relatado en Hoy por hoy.

La emoción de Laura ha calado en Àngels Barceló, que se ha alegrado especialmente porque el Gordo haya caído en un territorio castigado este verano por los incendios. "Hemos aprendido los nombres de muchos de vuestros pueblos este verano y es una emoción para todos nosotros poder hablar de vosotros en positivo; es una maravilla", ha asegurado.

"Dios mío, que yo vivo de alquiler... es que no sabéis lo que significa esto para mí", ha contado Laura en la SER, donde también le ha lanzado un mensaje a su jefa. "A ver si me deja cogerme el día", ha dicho tras contar que la noticia le ha pillado trabajando.

79432... 4 millones de euros

El premio mayor del sorteo extraordinario de Navidad ha sido el 79432 y ha tocado íntegramente en León y Madrid. El número ha sido cantado a las 10:44 horas en el cuarto alambre de la cuarta tabla y ha sido cantado por Alba Yadira Machaca Tapia e Italy Andrea Blanco Flores.

Ha sido repartido en La Bañeza (León), Villablino (León), La Pola de Gordón (León) y en Madrid. Estos dos primeros municipios fueron dos de los afectados por la ola de incendios forestales que calcinaron más de 350.000 hectáreas.