Pablo Motos revela en 'El Hormiguero' el motivo por el que le investigó el CNI

El conductor del programa ha preguntado a Miguel Lago si le paran en los aeropuertos por su barba y el cómico ha señalado que se la ha cortado desde la última vez que estuvo en el programa porque le paraban en todos. “De hecho si no me paran en un aeropuerto me mosqueo, porque digo ‘aquí está pasando cualquiera’”, ha bromeado el colaborador.