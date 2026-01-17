Robó 54 millones en ayudas y vuelve a cobrarlas al salir de prisión: "La cárcel fue como unas vacaciones, me hacían la manicura"

Un suceso inexplicable. Una mujer que fue condenada por uno de los mayores fraudes en prestaciones sociales de Reino Unido, ha salido de prisión y ha vuelto a cobrar las subvenciones. Según informa el diario británico Daily Mail, la protagonista fue condenado a tres años de prisión en mayo de 2024 por robar más de 54 millones de libras (62 millones de euros en la conversión actual) a los contribuyentes. A su regreso a casa, en Londres, ha vuelto a pedirlas.

En declaraciones al periódico, y ante los esfuerzos de la Justicia británica por deportarla a su país de origen, ella asegura que "no quiero dejar Gran Bretaña. Mi familia está aquí. Me encanta estar aquí, es bueno y me ha ayudado". "He vuelto a recibir prestaciones desde el 30 de diciembre", confiesa. "Serán unas 200 libras al mes (230 euros en la conversión actual). No tengo derecho a trabajar. Mi marido recibe más de 1.000 libras", dice.

Tal y como reza la publicación, el Departamento de Trabajo de ese país, está "revisando" el caso y la decisión de otorgarle dinero a la mujer. Asimismo, se asegura que algunos compañeros de la banda a la que pertenecía, también condenados por el mismo delito, disfrutan de una vida relajada tras salir de prisión.

En todo caso, la protagonista afirma ahora que se encuentra "deprimida" y "enferma", y así lo ha asegurado ante el juez. Ella misma, describe la prisión como "unas vacaciones" y presumen de poderse haber hecho "la manicura y el pelo". "Mi marido está deprimido. Yo también estoy deprimida. He tenido la tensión alta por el caso", dice.

Cuatro años de fraude

La mujer búlgara y sus compañeros de banda "saquearon sistemáticamente el sistema de bienestar de Reino Unido durante cuatro años y medio, haciendo miles de falsas recomendaciones a su sistema social". En total, robaron 6.000 identidades para reclamar las ayudas.

Todos ellos, menos un compañero, han sido liberados de prisión y están en libertad bajo fianza migratoria a la espera de deportación. Las autoridades han recuperado solo un millón de libras, una fracción del total que robaron.

En su conversación con el diario británico, la mujer reconoce que "todo el mundo lloraba" cuando marchó de prisión. Tras cumplir la pena, no aceptó la oportunidad de disculparse por sus crímenes y, en cambio, insistió en que era inocente, a pesar de declararse culpable.

"Solo estaba ayudando. Se han equivocado conmigo", alegó entonces, según el medio de comunicación. "Tengo que ir a un centro penitenciario porque estoy en libertad bajo fianza de inmigración. Creo que me quedaré en Gran Bretaña. No pueden presionarme. No pueden obligarme", concluye.