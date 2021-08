Paterna saca al aire los huesos de la Fosa 21

Ahora, coordinados con la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación , se ha hecho al fin la contratación pública con la firma Arqueoantro y se pueden empezar al fin los trabajos, que se calcula que duren dos meses. Gracias a la labor de documentación de estos años, se ha sabido que 12 cuerpos de los inicialmente enterrados en la fosa fueron recuperados en caliente por sus familias -“a saber cómo, a escondidas, pagando, pasando muchas calamidades”, dice Taberner-. Lo demás que esperan encontrar son restos perfectamente documentados, no hay nombres sin cerrar en estos trabajos.

En conversación con El HuffPost, Taberner explica que fue en 2008 cuando las familias, tras un acto memorialista en Quart de Poblet (de donde proceden muchas de las víctimas), tomaron verdadera conciencia de que había que pelear por abrir la fosa y se unieron las familias. Sin embargo, no fue hasta ocho años después cuando se hizo el primer trámite institucional y se logró al fin la licitación y la ayuda de la Diputación de Valencia . Un ejemplo vivo de la labor incansable de las asociaciones por dar pasos, de la información histórica a la financiación pasando por los permisos, que ahora debería allanarse con nueva ley de Memoria Democrática .

“De la libertad... Lees esas cosas y duelen profundamente. He podido acceder al juicio sumario que le hicieron y, aunque ya sabes que los argumentos usados son mentira, verlos escritos, sabiendo que lo llevaron a la muerte, genera mucha impotencia”, relata la descendiente de Giner.

La presidenta de la asociación busca a su tío abuelo, José Giner Navarro, un jornalero de 30 años de Quart de Poblet . Fue miembro de la UGT, afiliado a la JS Unificadas de su pueblo y secretario del Comité Revolucionario de la localidad durante la guerra. “Era el hermano de mi abuela, con la que me he criado. Ninguno de los hermanos que quedaron ha podido ver en vida este momento. Aunque de él se hablaba en mi casa, nunca se pasaba de las mismas tres frases. El día que fui a aquel acto de 2008 fue como una catarsis, tomé conciencia de la necesidad de saber y de buscar”, explica.

Hoy no queda nadie que lo conociera vivo para alegrarse de que sus restos vayan a ser buscados y llevados a un sepultura digna y en paz, sólo sobrinos. “Estamos perdiendo estas pocas oportunidades de reparar y que las familias lo sientan así”, lamenta Taberner. Al menos, le reconforta que al “mover” la historia se haya sabido, por ejemplo, que vecinos que llevaban de comer a los presos vieron a su tío abuelo sacando la cabeza por un carro en el que lo llevaban a matar.

“Detalles, pero que forman la historia”, corrobora. “Yo he estado en estos años trabajando con este monotema, porque lo necesitaba pero porque he podido hacerlo. Las cosas deben cambiar. El peso de la búsqueda, de saber, tiene que recaer en otros que no sean sólo las familias. Hemos tenido una comunicación estupenda, con más de mil personas que nos han ayudado, bien sean expertos en excavaciones o genealogía, familias, gente que ha aportado datos en las redes... pero la nueva ley debe ayudar a estabilizar estas búsquedas, con un presupuesto y unos protocolos”, anhela.

Pasada toda la travesía del desierto, ahora empieza la espera de cada familiar, de cada hueso. Desde la asociación, ya ha contactado con el equipo de la fundación Fisabio, encargado de crear una suerte de banco autonómico de ADN para hacer las pruebas a los descendientes más mayores, ante el riesgo del fallecimiento. Ellos serán los que analicen cada muestra de las que ahora se tomen tras ser desenterradas.

La espera la afronta Taberner con “satisfacción” porque se ha trabajado “muy duro, con mucho empeño y mucho corazón” y al fin se ve el resultado. “Queremos lo más básico que hay y que todos los que aún no tienen respuestas la tengan, como nosotros”, concluye.

* El acto de homenaje a las víctimas del fascismo se podrá seguir aquí, en la página de Facebook de Arqueoantro.