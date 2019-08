Pero desnuda

Llevo semanas ofuscada con una canción que, sin quitarme el sueño, sí me despoja de la banda sonora de mi día a día. Es un tono pegadizo, ilógicamente contagioso, que contamina con estilo indie y su regusto revival mi cotidianeidad. Se trata de What you want de Two Door Cinema Club. A pesar de que se trata de una canción de 2010, es en este momento cuando se ha convertido en mi particular hit, algo que acusan mi coche, mi ordenador y mi cuenta de Spotify. Cansada de oír la voz del irlandés Alex Trimble en esta perenne cita a ciegas, para mi desgracia busqué el videoclip del tema, y en él encontré una producción absurda que no superaría el test de Bechdel ni el del sentido común.

En el vídeo, los tres integrantes del grupo (el propio Trimble, Kevin Baird y Sam Halliday), tocan en un plató diáfano, completamente blanco, rodeados de chicas que poco o nada añaden a la trama, salvo ser sus particulares groupies. El tono retro y los rostros pueriles de los músicos, que exhalan esa soberbia que solo da la juventud, enseguida se difuminan con la aparición de una legión de bailarinas-gimnastas. Todo bien si se busca pretendidamente una estética de Grease. El problema llega cuando la cámara, abriendo el plano, nos desvela una bañera de espuma en la que se acicala una joven.

El videoclip sigue, las bailarinas ejecutan sus coreografías y, de repente, otra apertura del plano nos brinda la posibilidad de reencontrarnos con la bañera, esta vez ocupada por dos jóvenes. Créanme, si la presencia de una chica ya resultaba grotesca, la aparición de una nueva joven de la misma guisa se perfiló del todo surrealista. Pese a que temía que en una nueva ronda se añadiera una tercera, seguí adelante con el clip.