La polémica macrofiesta en el Mar Menor, la 'puntilla' que las autoridades murcianas ven "razonable" en un ecosistema dañado

Según la Plataforma SOS Mar Menor y Podemos, el evento no contó con la autorización de Capitanía Marítima de Cartagena y además han recordado que este tipo de concentraciones están prohibidas según el Plan integral de gestión del Mar Menor de la comunidad.

Y no solo eso. Ambos han pedido la dimisión del encargado de Medio ambiente de la comunidad, Antonio Luengo, después de que no condenara esta actividad y, al contrario, declarara ante los medios que la concentración de embarcaciones le parece un hecho “razonable y adecuado”.

“No me muestro en contra de que se lleve a cabo ningún tipo de concentración con un fin lúdico porque me parece razonable y adecuado tanto en el Mar Menor como en cualquier sitio. Lo que sí pido es responsabilidad y que los residuos no acabe en el Mar”, ha expresado Luengo.