Por qué el feminismo es clave para hacer frente a la ultraderecha

Ahora, 52 diputados ultras de Vox tendrán voz y voto en el Congreso de los Diputados y el movimiento feminista será clave los próximos meses para hacer frente a un pensamiento que se creía superado. Como las de la diputada Alicia Rubio y que considera que la costura sería una buena asignatura en los colegios para empoderar a la mujer . Ante este tipo de pensamientos, el feminismo es imprescindible, a día de hoy, para frenar a la extrema derecha. Es más: sin feminismo no hay igualdad. Y sin igualdad no hay Justicia.

“Somos el grito de las que ya no tienen Vox”, es el lema de una de las pancartas ya habituales en las manifestaciones feministas que se celebran en España, donde en lo que llevamos de 2019 ya son 51 las mujeres asesinadas por su pareja o expareja (según las cifras oficiales, ya que las víctimas de violencia machista son muchas más) . 51 asesinadas en el mismo país en el que el pasado 10 de noviembre tres millones y medio de votantes se decantaron por un partido de ultraderecha que, contradictoriamente, lleva por bandera la lucha contra el feminismo, mediante el cuestionamiento permanente de este movimiento.

“Las mujeres han roto el silencio”, según Varela, que también participó en la puesta en marcha del primer Ministerio e Igualdad creado en España y que ha sido recientemente nombrada Directora General de Igualdad en el Gobierno de Asturias: “Ahora hay una movilización histórica del feminismo, es la primera vez que no hay ningún lugar en el mundo sin feminismo”. Se trata de un feminismo más fuerte que nunca debido a varias razones: las redes sociales, la ausencia de relevo generacional y el fin de ese silencio, roto por miles de mujeres —apoyadas ya por muchos hombres— en la era del #Metoo.

Porque es cierto que ya no se trata un grupo de señoras pidiendo sufragio universal. Ahora son varias generaciones las que piden igualdad para todos. “Vemos a niñas sujetando pancartas con sus abuelas”. El feminismo empieza a llegar también a las mujeres más jóvenes: “Hay grupos feministas en los institutos con conciencia de género, por eso creo que ya no es una ola, sino un tsunami”. Del feminismo, dice la autora, “no se ha ido nadie”. Esta cuarta ola, por tanto, es “absolutamente intergeneracional”.

Pero el hecho de que las más jóvenes ya tengan conciencia feminista tiene una doble lectura: “Por un lado tiene una cara de alegría pero por otro lado me lleva a pensar que tienen conciencia porque están sufriendo mucha violencia, sobre todo sexual. Y en sus primeras relaciones”.

Esta violencia sexual ha sido otra de las chispas que ha avivado la llama del feminismo. Desde el caso de la Manada de San Fermín a la de Manresa—en la que la víctima tenía sólo 14 años—pasando por las violaciones cada 8 horas en España, las agresiones, el acoso... De la violación en grupo de San Fermín, el juez Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, aseguró que “la relación más segura entre un hombre y una mujer será únicamente a través de la prostitución”. Unas declaraciones de las que se desmarcó hasta su propio partido, aunque solo un poco, ya que Serrano sigue al mando de la formación en Andalucía.

Un problema de interpretación (patriarcal) de la Justicia

En el otro extremo están las múltiples voces expertas que se posicionaron en contra de la sentencia de la Manada, evidenciando que este tipo de violencia es un problema amplio y está aumentando. “Parece que los jueces no lo han entendido”, explica Varela, “las sentencias que la sociedad no entiende tienen un fallo de partida”. Está a favor de la propuesta del Gobierno de revisar los delitos sexuales en el Código Penal, pero no lo ve suficiente.