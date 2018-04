La Audiencia de Navarra ha condenado a penas de nueve años de prisión a los cinco miembros de La Manada por abuso sexual de una chica en los sanfermines de 2016.

El tribunal los condena por abusos sexuales y no por violación, delitos que se diferencian por el uso de la violencia y la intimidación, con lo que entiende que los abusos se produjeron sin consentimiento pero sin que concurrieran esas circunstancias.

Esto ha provocado la indignación entre los colectivos feministas, que han convocado una manifestación esta tarde a las 20 horas frente al Ministerio de Justicia. Entre las expresiones más repetidas en las redes sociales: "Vergúenza", "hartas", "a las calles", "justicia patriarcal"...

Esta tarde todas a la concentración contra la #JusticiaPatriarcal. Cinco hombres contra una mujer sola es violencia, es intimidación, es VIOLACIÓN. Esta sentencia es una vergüenza, pero nos van a tener de frente porque #EstaEsNuestraManada #YoSiTeCreo pic.twitter.com/Et0ZwulfgI — Lorena Ruiz-Huerta (@LorenaRuiz_H) 26 de abril de 2018

Sabemos qué mensaje nos trasladáis: si no nos matan o no nos desgarran violentamente, no es violación.

Pero NO vamos a callar! Esta sentencia es una vergüenza, es indigna y señala a un sistema judicial q nos maltrata!

SÍ, también nos maltrata! #juiciomanada #violadores — Mireia Mollà (@MireiaMolla) 26 de abril de 2018

Son culpables de violar a una joven. La justicia les dice solo abusadores. No nos vamos a callar. No vamos a quedarnos quieta. No vamos a dejar sola a C. El Derecho vuelve a torcerse con las mujeres. #LaManadaSomosNosotras — Nuria Coronado (@NuriaCSopena) 26 de abril de 2018

Los violadores de #LaManada, condenados por ABUSO SEXUAL, es decir que no hubo VIOLENCIA NI INTIMIDACIÓN. Ahora sí: empieza la Guerra. Vamos a demostraros lo que significa que EL MIEDO VA A CAMBIAR DE BANDO. #EsUnaGuerra — Irantzu Varela (@IrantzuVarela) 26 de abril de 2018

Que no hay intimidación ni violencia en un abuso sexual... Cinco hombres que te rodean y te piden tu cartera, ahí hay intimidación. Cinco hombres que te rodean te violan y no hay violencia #EstaEsNuestraManada a las calles!! — TowandaRebels (@TowandaRebels) 26 de abril de 2018

Si esta es una sentencia ejemplarizante y que marca un precedente jurídico,nos espera un largo camino de lucha política, jurídica, social, cultural... hasta q la #Violación sea reconocida como delito por los jueces.

Esto es #JusticiaPatriarcal con mayúsculas!

Hermana, #YoSiTeCreo — Feminicidio·net (@feminicidio) 26 de abril de 2018

9 años y 50.000 euros a pagar entre 5 #LaManada Se les condena x abuso sexual. No x violación. Esto es #JusticiaPatriarcal #LaManadaSomosNosotras! A llenar las calles! — Nuria Coronado (@NuriaCSopena) 26 de abril de 2018

🔻Hoy nos concentramos en Madrid por la resolución del Juicio a #LaManada🔻



⏹Porque nosotras no olvidamos.

⏹Porque nosotras no cuestionamos, nosotras te creemos.

⏹Porque nosotras sabemos muy bien que si no es consentido, es violación.#EstaEsNuestraManada pic.twitter.com/cdDUvKDiFO — Comisión 8 de Marzo Madrid (@FeminismosMad) 26 de abril de 2018

9 años. 9 años por violar a una mujer. La cultura Patriarcal vuelve a invadir nuestro sistema judicial. LAS FEMIMISTAS RESPONDEMOS EN LAS CALLES, A LAS 20H EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA.#EstaEsNuestraManada #JusticiaPatriarcal pic.twitter.com/Zo1rY3pqFC — Comisión 8 de Marzo Madrid (@FeminismosMad) 26 de abril de 2018

ELLOS NO DECIDEN QUÉ ES UNA VIOLACIÓN Y QUÉ NO. — Leticia Dolera (@LeticiaDolera) 26 de abril de 2018

Nagore asesinada a golpes, porque se resistió a una violación en San Fermín, su cuerpo tirado a un barranco, su asesino libre. Y resulta que si no te resistes no es violación.

El año que viene ni una mujer en San Fermín.#Noesabusoesviolación — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 26 de abril de 2018

Nos ha negado que sea violación. Nos lo han negado. — Ana I.Bernal-Triviño (@anaisbernal) 26 de abril de 2018

Me siento insultada como mujer. Desconfiada de la Justicia. Con miedo de volver sola a casa. Triste. Cabreada. Rabiosa. Más unida a todas las mujeres de este país. Queda demostrado que el enemigo está en las instituciones. FORMACIÓN Y PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA JUSTICIA YA. — Carlota E. Ramírez (@carlotaeramirez) 26 de abril de 2018

Decídselo al tribunal de Pamplona. https://t.co/w8s67HwOYV — Julia Otero (@julia_otero) 26 de abril de 2018

#JuicioLaManada, pedagogía de la sentencia: si 5 tíos van a violarte, procura que te den TAMBIÉN una buena paliza, o no les condenarán por violarte. — Elena Valenciano (@ElenaValenciano) 26 de abril de 2018

El Tribunal solo culpa a La manada de abusos y minimizan las Agresiones sexuales en grupo despreciando la conocida como "violacion en cita". Buenas noticias para el machismo criminal ( todo esto dicho con respeto a la decisión judicial 😳) — Angeles Alvarez (@AAlvarezAlvarez) 26 de abril de 2018

Esto manda dos mensajes a la sociedad.



Vosotras podéis decir lo que queráis sobre si habéis sido violadas, ya venimos luego a bajaros los humos.



Tíos, ánimo, si con un caso tan mediático han puesto por mentirosa a la víctima, imagina lo que pasará en tu juicio sin repercusión — Barbijaputa (@Barbijaputa) 26 de abril de 2018