Por qué Rodolfo Sancho tenía que volver a 'El Ministerio del Tiempo'

Ha llegado el día. Tras dos años de larga espera, El Ministerio del Tiempo ha anunciado que volverá a abrir sus puertas en TVE durante 2020. Sus agentes van a seguir luchando para que la historia y el pasado no cambien.

"No se os puede dejar solos..." Estamos rodando la 4ª temporada. Aquí todo lo que podemos contar por ahora 🤫🤫 --> https://t.co/5oY4NjxgI0 🎬🎬🎬 #MdT4 cc/ @globomedia @rtve @SeriesRTVE pic.twitter.com/Zwg1NZcyN3

Julián Martínez regresa porque lo necesitaba el equipo liderado por Salvador Martí —también regresa Aura Garrido que no estuvo en los últimos episodios emitidos— y porque la serie estaba huérfana tras su marcha. Nada había vuelto a ser lo mismo.

Julián somos todos

La marcha de Sancho dejó la trama abierta y sin explicación, lo que hizo que muchos fans se enfadaran. La tensión sexual no resuelta entre ambos fue, sin duda, una de las tramas que más dio de qué hablar durante la segunda temporada. Con la vuelta de Julián (y de la propia Amelia) se podrá al fin saber cómo termina la historia y si hubo o no boda.

Una cuestión de audiencia

Casualidad o no, lo cierto es que la marcha de Rodolfo Sancho se produjo en la temporada menos vista de las tres y hace pensar que pudo haber tenido que ver con la caída de audiencia: la serie perdió más de un millón de telespectadores .

Su regreso es una vuelta a los orígenes de la producción, que desde el principio (antes incluso de desvelarse la trama) se promocionaba como la nueva serie de Rodolfo Sancho y se hablaba de un Doctor Who a la española . Precisamente la cuarta temporada se vende también con su nombre y la vuelta de todos los personajes del Ministerio.

Rodolfo necesitaba una serie

El doble reto: resucitar y vérselas con Pacino

¿Cómo hacer entonces para que no chirríe su resurrección? Teniendo en cuenta que sus compañeros asistieron a su funeral, el reto no parece fácil. Al fin y al cabo esto no es Estoy vivo, donde cualquier personaje puede volver a la tierra en otro cuerpo. Las opciones se reducen y solo dos parecen cobrar fuerza: