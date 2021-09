¿Cambiará la isla? ¿Ha mutado el volcán? Los expertos responden tras la llegada de la lava al mar

Europa Press News via Getty Images

La pregunta se lleva repitiendo desde hace ya 11 días: ¿Y ahora qué? La llegada de la lava al mar en la medianoche del martes al miércoles ha reactivado las dudas por la situación de La Palma. Cumbre Vieja no solo no se calma, sino que ha mutado hacia un nuevo tipo de erupción que mantiene en tensión a los miles de habitantes y las emergencias que trabajan sin descanso.

La previsión, a corto y medio plazo, es que nada o muy poco va a cambiar. David Calvo, responsable del Instituto Volcanológico de Canarias (INVOLCAN) , asegura a El HuffPost que “los datos nos dicen que estamos en una fase estable dentro de la actividad del volcán y que la situación se puede prolongar”. ¿Cuánto? Eso no lo sabe nadie.

¿Estabilizado significa controlado?

¿Va a cambiar la orografía de la isla?

¿El aire es respirable pese a la reacción química?

Desde el Cabildo de La Palma confirman la buena calidad del aire, que es “perfectamente respirable”. “Los dispositivos de medición de la presencia de gases, realizan mediciones periódicas sobre este parámetro y no han registrado valores que se consideren perjudiciales”.

No obstante, las autoridades recomiendan el confinamiento de cerca de 4.000 vecinos de núcleos cercanos y el uso de mascarillas FFP2 para evitar la inhalación de posibles gases.

¿De verdad ha cambiado de tipología el volcán con la aparición de nuevas bocas?

No es cierto que el volcán sea distinto al que comenzó a echar lava por su cono el pasado domingo 19. No ha dejado de ser ‘stromboliano’ para convertirse en uno de tipo ‘hawaiano’, aclaran los responsables consultados.

“No es que su tipología haya cambiado. El volcán tiene una característica fundamentalmente stromboliana —más explosiva—, lo que pasa es que el nuevo cono que se ha abierto tiene un comportamiento hawaiano — más efusivo— porque emite lavas de una profundidad mayor, que son más fluidas y por tanto no tienen esa explosividad al ir bastantes desgasificadas”, explica Calvo.

Rubén López, habla de dos ‘caras’ en términos muy similares: una erupción más gaseosa o stromboliana en el cráter y una más efusiva y líquida, hawaiana, en el lateral”, pero no de un volcán distinto al de hace días.

El papel del viento: ¿amigo o enemigo?

La climatología no va a condicionar en absoluto la actividad de Cumbre Vieja. “Va a seguir echando lava haga frío, calor, llueva o haga sol”, apunta con una sonrisa Calvo, pero sí admite que el viento jugará un papel clave. Ya lo está haciendo.

¿Puede haber nuevas evacuaciones?

No se puede descartar nada y menos en un escenario tan cambiante como el del volcán, pero en principio no deberían verse afectadas nuevas poblaciones por los ríos de magma.

“La lava ya tiene un canal por el que circular, teóricamente no debería haber más evacuaciones, al menos no por coladas, porque hay ya una autopista abierta hacia el océano. Ya no hay un peligro de que las lavas se vayan acumulando, se represen, y eso provoque que circulen por otro orificio”, explica David Calvo.