La primera reacción de Toni Cantó tras el varapalo del Constitucional: ¡Venezuela!

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Cantó, hace unas semanas, cuando aún era de Ciudadanos

La Justicia ha hablado y Toni Cantó no irá finalmente en la lista electoral de Isabel Díaz Ayuso el 4-M. El flamante fichaje de la presidenta madrileña, ex de Ciudadanos y de más siglas, iba a figurar en la quinta posición, pero el Constitucional ha dictaminado que no.

La ‘pelea’ judicial por ver si Cantó podía aparecer en la candidatura del PP concluye después de una cadena de recursos entre el PSOE, los populares y hasta la Fiscalía. El Alto Tribunal sentencia que no cumple con los requisitos de empadronamiento previo al cierre censal, fijado el 1 de enero de 2021.

Nada más conocerse la decisión del Constitucional, Toni Cantó ha publicado un tuit donde reproduce unas palabras de su ¿exjefa? Díaz Ayuso. No dice ni una palabra de su candidatura, ni del propio tribunal. Solamente trata una cuestión: Venezuela.

Después del clip de Ayuso aparece la voz de un venezolano dirigiéndose a un amplio grupo de personas, en Madrid: “Regalo una casa en Caracas, quién quiere una casa en Caracas para que vivan el comunismo. Vénganse, comunistas, pa´Caracas. Aquí en Madrid es fácil ser comunista, gilipollas”.