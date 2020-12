Qué está pasando en Alemania, que marca récords de muertes por la pandemia

JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images

JOHN MACDOUGALL/AFP via Getty Images Imagen del mercado navideño de Friedrichstrasse, en Berlín, el 9 de diciembre.

La canciller Angela Merkel compareció este miércoles de una forma inusual en el Bundestag para pedir a los ciudadanos, con la voz entrecortada, que se queden en casa y, más concretamente, que eviten el consumo de productos en los populares mercadillos navideños. “Lo siento, de corazón, por todos aquellos que sufren la dureza de la situación”, dijo, en referencia a las restricciones aprobadas hasta el 10 de enero; “es duro, pero 590 muertos en un día no es una cifra aceptable”, sentenció.

Los alemanes no han vivido hasta la fecha un confinamiento estricto como el de otros muchos países europeos, pero ahora el Gobierno se plantea un cierre total de los comercios y una limitación en la actividad escolar, que durante toda la pandemia ha sido presencial. Desde noviembre, y al menos hasta el 10 de enero, permanecen cerrados bares, gimnasios, museos, salas de conciertos y restaurantes, que sólo permiten servir comida para llevar. Parece que no está siendo suficiente, y Merkel suplicaba este miércoles “prudencia” a los ciudadanos, sobre todo de cara a las navidades.

Dentro de la gravedad de la situación alemana, conviene contextualizar los datos y aclarar que Alemania, con 83 millones de habitantes, tiene casi el doble de población que España, donde viven 47 millones de personas.

Durante la primera ola, Alemania no llegó a notificar más de 6.000 contagios diarios, y registró su pico máximo de muertes a finales de marzo, con 510 en un día. Los servicios sanitarios no colapsaron y el rastreo funcionó. Ahora que ha superado con creces las cifras de primavera, la población se pregunta qué ha fallado, mientras que a los expertos no les sorprenden tanto estos datos.

“En términos generales, quienes evitaron un golpe importante al principio de la pandemia han tenido más facilidad para sufrirlo después”, señala Javier Padilla, médico y autor de Epidemiocracia (Capitán Swing).