Fernando Alonso desvela el nombre de su hijo tras semanas de rumores: "Seguimos llamándole Leonard"

Con el parón de un mes en la Fórmula 1, Fernando Alonso no solo podrá contribuir a mejorar el deficiente Aston Martin de la nueva normativa que le han dado, sino dedicarse a su recién nacido primogénito, fruto de su relación con Melissa Jiménez. Como siempre en estos casos, llegan los primeros rumores relacionados, en este caso, con el nombre del niño, que el bicampeón del mundo se encargó de puntualizar en redes. El asturiano, tras días de rumores y especulaciones, ha confirmado el nombre de su hijo: Leonard.

Lo ha hecho con naturalidad y cierto humor en redes sociales, después de que varios programas de televisión adelantaran otro nombre. "Hoy hemos descubierto por la prensa que nuestro hijo tiene otro nombre", ironizó. Acto seguido, despejó cualquier duda: "Nosotros, que lo vemos cada día, seguimos llamándole Leonard".

Un nacimiento en plena competición



El nacimiento del hijo de Alonso y la periodista Melissa Jiménez coincidió con el arranque del Mundial. De hecho, el piloto no pudo estar al completo en la jornada del viernes del Gran Premio de Japón, en Suzuka Circuit, y llegó prácticamente sin dormir.

Aun así, compitió. Y después, ya más relajado, dejó una de las frases que mejor resumen el momento personal que atraviesa: "Tienes estrés y preocupación para que todo salga bien. Y todo salió bien para la mamá y el bebé. Es un momento muy feliz y especial".

Un mes de pausa… y cambio de rol



El calendario ha dado un respiro inesperado tras el aplazamiento —que incluso podría convertirse en suspensión— de los grandes premios de Gran Premio de Bahréin y Gran Premio de Arabia Saudí. Esto deja a los pilotos sin carreras hasta el Gran Premio de Miami.

Alonso bromeó sobre cómo afrontará este tiempo: "Descansaremos… o no". Y es que ahora tiene una nueva prioridad fuera del circuito: su hijo recién nacido. Este parón le permitirá vivir de forma más intensa sus primeras semanas como padre, algo poco habitual en un calendario tan exigente como el de la Fórmula 1.

Un inicio de temporada complicado



En lo deportivo, el arranque del Mundial no ha sido sencillo para el piloto de Aston Martin. En Australia y en China no acabó ninguno de los dos coches, con problemas graves de vibraciones en el monoplaza; y en Japón completó una carrera marcada por la incertidumbre sobre la fiabilidad, aunque muchos no esperaban que el monoplaza pudiera completar todo el recorrido.

El AMR26 con motor Honda ha mostrado debilidades que el equipo necesita corregir si quiere aspirar a mejores resultados.

Padres en la parrilla de Fórmula 1



Con este nacimiento, Alonso se une al grupo de pilotos que compaginan la élite del automovilismo con la vida familiar. Actualmente, también son padres en la parrilla Max Verstappen, Sergio Pérez y Nico Hülkenberg. Una tendencia cada vez más común en un deporte históricamente marcado por la dedicación total.

A sus 44 años, Alonso suma un nuevo capítulo a una carrera tan longeva y llena de obstáculos, con dos títulos mundiales (2005 y 2006), 32 victorias, 106 podios y más de dos décadas en la élite. Pero ahora, más allá de resultados y clasificaciones, hay otra prioridad. El propio piloto lo dejó claro sin necesidad de decirlo explícitamente: la Fórmula 1 sigue, pero hay cosas que pesan más.