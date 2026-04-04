La paradoja que ignora España: Japón quiere pasar de 40 a 60 millones de turistas antes de 2030 y al mismo tiempo doblar las zonas protegidas contra el turismo masivo

Mientras en muchas ciudades europeas, incluidas varias españolas, el debate sobre el turismo masivo se mueve entre la contención y la resignación, hay países que están intentando jugar en dos direcciones a la vez. El caso de Japón es uno de los más llamativos: atraer a más visitantes que nunca y, al mismo tiempo, protegerse de ellos.

El país asiático ha decidido mantener intacto su ambicioso objetivo de alcanzar los 60 millones de turistas anuales antes de 2030, pese a que ya ha superado los 40 millones en 2025, una cifra récord que ha venido acompañada de un gasto turístico histórico. Pero, paralelamente, quiere duplicar las zonas que luchan contra el turismo masivo, pasando de las actuales a cerca de 100 regiones con medidas específicas. Una estrategia que, a simple vista, parece contradictoria: ¿Cómo atraer más visitantes sin agravar los problemas que ya genera su presencia?

Más turistas, pero mejor repartidos

La clave del nuevo plan turístico japonés, que abarca de 2026 a 2030, no está en frenar el crecimiento, sino en gestionarlo. La Agencia de Turismo de Japón ha optado por reforzar el control en destinos saturados mientras impulsa otros menos conocidos.

El objetivo es claro: redistribuir los flujos turísticos para evitar el colapso de lugares emblemáticos y, al mismo tiempo, seguir aumentando los ingresos del sector, que ya alcanzan cifras millonarias.

Para ello, el plan contempla que los gobiernos locales diseñen sus propias estrategias frente a las consecuencias de la masificación turística como el hacinamiento, el ruido o la presión sobre los servicios públicos.

Desde sistemas de reservas hasta la mejora de infraestructuras básicas como baños o papeleras; el enfoque pasa por anticiparse a los problemas, no solo reaccionar.

Un modelo que contrasta con Europa

La "paradoja japonesa" contrasta con lo que ocurre en muchos destinos de España, donde el crecimiento turístico suele ir acompañado de tensiones con los residentes y debates sobre límites, tasas o restricciones.

En ciudades como Barcelona o Madrid, el foco se ha puesto en reducir la presión en determinadas zonas, pero sin una estrategia clara para redistribuir de forma efectiva el turismo o diversificar los destinos.

Japón, en cambio, parece asumir que el turismo seguirá creciendo (y que es deseable que lo haga), pero intenta diseñar un sistema que minimice sus efectos negativos. Por este motivo, el país nipón no solo quiere más turistas, sino también más variados.

Por tanto, la apuesta de Japón no pasa por elegir entre turismo o calidad de vida, sino por intentar compatibilizar ambos. Una lección que, en pleno debate sobre la saturación turística en Europa, podría servir de referencia. Porque quizá la cuestión no sea solo cuántos turistas recibe un país, sino cómo decide gestionarlos.