Denise Martínez, dueña de Honey, la perra que venció a un oso a los 12 años estando medio ciega: "La hemos bautizado como la matadora de osos, pero le tiene miedo a la aspiradora"

Una perra demostró una vez más la lealtad con la familia que la adopta y cómo defiende a los que considera suyos.

Honey tiene 12 años, está medio ciega y apenas puede ver bien. Pero eso no le impidió enfrentarse a un oso y salvar a su familia. La historia, que ha ocurrido en Nuevo México, ha convertido a esta perra en un símbolo de valentía inesperada… con un giro final que la hace aún más humana.

Su dueña, Denise Martínez, lo resume con humor: "La hemos bautizado como la matadora de osos… pero le tiene miedo a la aspiradora", dijo en declaraciones a KOB 4.

Una pelea en plena noche contra un oso



Todo ocurrió la noche del 3 de marzo, en la localidad de Cordova. Un oso, recién salido de la hibernación y en busca de comida, irrumpió en la propiedad familiar. Su objetivo era claro: el gallinero. Pero Honey se interpuso.

Nadie vio lo que pasó exactamente. Fue de noche, sin testigos. Pero las cámaras de seguridad confirmaron después que la perra se enfrentó varias veces al animal para proteger su hogar.

Desde la clínica Española Humane lo explican así: "Se mantuvo firme ante algo contra lo que no tenía por qué luchar".

Heridas "catastróficas" y una imagen irreconocible



A la mañana siguiente, la familia encontró a Honey tirada en la entrada de la casa gravemente herida, con un desgarro en el cuello desde la espalda hasta la cara, heridas profundas por mordedura e inflamación extrema en rostro y cuerpo.

"Tenía todo el cuello desgarrado", explicó uno de los familiares. El estado era tan grave que, según los veterinarios, su cara estaba tan hinchada que no se podían distinguir sus rasgos. Las lesiones fueron calificadas como "catastróficas".

Una superviviente contra todo pronóstico



Pese a la gravedad, Honey sobrevivió. Fue trasladada de urgencia y operada varias veces para cerrar las heridas. Desde entonces, su recuperación está siendo lenta, pero positiva. En la clínica destacan su comportamiento: "Ha mostrado una valentía tranquila y tenaz".

También subrayan algo clave: no solo sobrevivió, sino que eligió proteger a su familia incluso cuando podía costarle la vida.

El contraste que ha conquistado a todos



La historia tiene un detalle que la hace aún más especial. Porque esta perra que se enfrentó a un oso… le tiene miedo a una aspiradora. Ese contraste ha convertido a Honey en un fenómeno viral: una mezcla de heroína y mascota cotidiana.

Aunque pueda parecer excepcional, los expertos en comportamiento animal coinciden en algo: los perros desarrollan un fuerte instinto de protección hacia su entorno y su familia.

En este caso, ese instinto se combinó con algo más difícil de medir: lealtad.

Como resume el equipo veterinario: "Se interpuso entre su familia y el peligro, y los eligió una y otra vez".

Una historia que explica por qué los perros siguen sorprendiendo



Honey sigue recuperándose, rodeada de cuidados y atención. Y su historia deja una imagen clara: una perra mayor, con problemas de visión, enfrentándose a un depredador mucho más grande… y ganando tiempo suficiente para salvar a todos.

No es una historia de fuerza. Es una historia de decisión. Y, en este caso, también de ironía: la "matadora de osos" que no puede con una aspiradora.