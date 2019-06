Qué no te mate el estrés

Pero no te importa ni un poquito ignorar los mensajes de tu cuerpo. Ni siquiera porque tú eres quien más sufre los efectos de no escucharle.

Si te estuviera hablando tu hijo, o tu amigo del alma y no le hicieras caso, entenderías su enfado. Y supongo que te dirías en algún momento “tengo que prestarle más atención cuando me habla, no está bien que no le haga ni caso a mi hijo o a mi colega”.

Y con esto no digo que tengas que resolver el mal del mejillón cebra en el mundo si es lo que te quita la alegría de vivir. Es que aprendas a gestionar el estrés que te produce el mejillón cebra para que no te mate (el estrés, no el mejillón).

Las señales que te envía tu cuerpo y la sordera con la que las atiendes tienen los días contados. Lo sé. Aunque también sé que necesitas más información.

Quizás tengas muchos focos de estrés. Sé que es complicado sentirse afectado sólo por una causa en la vida, y sé que es complicado de entrada saber qué es exactamente lo que te pide tu cuerpo a través de ese dolor o malestar, pero para eso te voy a dar dos preguntas con las que comprenderás perfectamente qué es lo que tienes que gestionar mejor.

La primera pregunta con la que comprender el aprendizaje, el mensaje y la intención positiva que oculta ese síntoma es “¿qué es lo que me impide el síntoma?”.

Cuando yo estaba enferma y sufría los efectos de la fibromialgia y de la fatiga crónica era muy obvio lo que me impedía la enfermedad. Me impedía levantarme por las mañanas con energía, me impedía hacer deporte, me impedía salir con mis amigas, me impedía ayudar a mi madre…

La segunda pregunta es “¿qué es lo que te impone el síntoma?”.

A mí me imponía descansar, parar, frenar, reposar…

Es decir, que el mensaje de mi enfermedad era “para ya porque no puedes seguir haciendo lo que haces de la forma en que lo haces”.

No tienes que pasar por una fibromialgia para entender que tienes que bajar el ritmo, pero en mi caso, tuvo que ser así.

Hay quien necesita un esguince para no seguir avanzando en la dirección en la que va, o quien necesita un infarto.

Todo depende del estrés emocional con el que vives, y que callas.

Porque la clave para reducir el estrés emocional es hablar. Expresar lo que te quita la paz, lo que te da miedo y lo que no perdonas.