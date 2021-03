Qué pasa con la ley de Vivienda, el nuevo escollo en el Gobierno de coalición

🗣 "Firmamos un acuerdo para regular los precios de los alquileres y ese acuerdo no se puede incumplir. La libertad en una sociedad democrática no es la libertad de imponer alquileres abusivos. No hay libertad si una familia no puede acceder a una vivienda digna".@PabloIglesiaspic.twitter.com/3sNTXgatMV